Kim Kardashian: İnsanlar benim Ermeni olduğumu unutuyor

ABD’li Ermeni meşhur TV Show yıldızı Kim Kardashian, kendisine yöneltilen “siyahi kültürünü kendine mal etme” suçlamasına değindi.

“i-D Magazine” dergisine verdiği röportajda Kardashian, özellikle saçları ördüğü nedeniyle eleştirildiğini söyledi.

Kardashian konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

“Açıkçası bazen kızım için yapıyorum çünkü o da benden istiyor. Kızımın aynı saç kesimini yapabileceğimizi hissetmesini istiyorum.”

Ermeni yıldız hiçbir kültürü kasten özümsemeye çalışmayacağını da sözlerine ekledi.

Kardashian, Ermenistan’da örgü yapma geleneğinin de olduğunu vurgulayarak “İnsanlar benim bir Ermeni olduğumu unutuyor” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI