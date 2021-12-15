“Hafıza Odası sergisi Kültür Bakanlığı’nın talebiyle sonlandırılıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “sanat teröre alet oldu” dediği, Kandil’den Duran Kalkan’ın “devletin kültürel soykırım politikasına” hizmet ettiğini söylediği Hafıza Odası sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle sonlandırılıyor. Sosyal medyadan açıklama yapan Güneştekin: “Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçi ile dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültür-sanat hayatına büyük katkı yaptı.”

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’ın Sur ilçesi Keçi Burcu’nda, Diyarbakır Ticaret Odası’nın desteğiyle açtığı “Hafıza Odası” sergisi kamuoyunda çokça tartışmaya yol açmıştı.

Güneştekin sosyal medya hesabından, 30 Aralık’a kadar devam etmesi planlanan serginin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle erken sonlandırıldığını duyurdu.

Güneştekin’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Kamuoyuna daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor.

“Bilindiği gibi Keçi Burcu olarak bilinen tarihi yapı Diyarbakır Ticaret Odası’na tahsis edilmiş olup, bu yıl sanat aktivitelerinin ilkinin ‘Hafıza Odası’ ile başlayıp kültür-sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam etmesi amaçlanmıştı.

“Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçi ile dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültür-sanat hayatına büyük katkısı olmuştur.

“Her seferinde içten bir üzüntüyle ifade ettim: Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu da beni ayrıca çok üzmüştür.

“Bilindiği gibi sergi çok eleştiri aldı ama bir o kadar da övgü aldı. Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında.

“Başta Diyarbakır Ticaret Odası’nın bütün yönetimine, sanatıma inanan, yanımda durup ilgi gösteren, destek olan, yaptıklarıma inanan herkese çok teşekkür etmeyi borç bilirim. Unutmayalım ki, sanat içinde halk varsa anlamlıdır.”

Kamuoyuna

daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor. +++#HafızaOdası pic.twitter.com/gwaoBgtpZ5 — Ahmet Güneştekin☀️ (@AhmetGunestekin) December 15, 2021

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