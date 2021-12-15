Bakan Muş: Göbeklitepe’yi bu hükümet ortaya çıkardı

Muhalefetin Hasankeyf için ‘kültürel soykırım’ eleştirilerini yanıtlayan Bakan Muş: Göbeklitepe’yi ortaya çıkartan yine bu hükümet. Böyle bir mantıkla hareket etse bu çalışmalara kaynak ayırmazdı… DUVAR- TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine görüşmeler devam ediyor. Hükümet adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Muş, muhalefetin Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf’e dökülen betonları ‘kültürel soykırım’ olarak niteleyerek yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Yol TV’nin aktardığına göre Hasankeyf için, 1963’te keşfedilen ve 1995’te kazıların başladığı Urfa’daki Göbeklitepe kazılarını örnek gösteren Muş, şunları söyledi: “Mardin de çok tarihi bir kent, Hasankeyf de o bölge de tarihi bir kent. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe insanlık tarihini çok daha gerilere götürmüş bir yer. Dolayısıyla bunu ortaya çıkartan yine bu hükümet. Eğer orada bir kültürel soykırımla, böyle bir mantıkla hareket etse bu çalışmalara kaynak ayırıp bunları ortaya çıkartmazdı.” (HABER MERKEZİ) Gazete Duvar