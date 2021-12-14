Portekiz, Ermenistan’a 40.000 doz Pfizer sağlayacak

Portekiz basınında yer alan habere göre, Portekiz, AB yardım programı çerçevesinde Ermenistan’a 40 bin doz Pfizer aşısı sağlayacak.

Doğu Ortaklığı aşı değişim programı başlatıldı. Girişimin başlatıldığı, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhey tarafından duyuruldu.

Projenin bütçesi 35 milyon euro. AB, aşıların satın alınmasından teslimatına kadar tüm masrafları karşılamaktadır. Avrupa Komiseri’ne göre, bu aynı zamanda 15 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleşecek olan Doğu Ortaklığı zirvesi arifesinde de çok önemli bir mesaj.

12 Aralık itibariyle Ermenistan’da 1.452.374 koronavirüs aşısı yapıldı.

ERMENİ HABER AJANSI