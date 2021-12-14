Konya katliamı davası başlıyor

Dedeoğulları Ailesi’nden 7 kişinin öldürüldüğü “Konya katliamı” davasında ilk duruşma bugün yapılacak. Davada, cinayet sanığı Mehmet A.’nın da arasında bulunduğu 11 kişi yargılanıyor.

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları Ailesi’nden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin arasında cinayet sanığı Mehmet A.’nın bulunduğu 11 kişinin yargılanmasına bugün başlanıyor. Dedeoğulları Ailesi’nin avukatı Abdurrahman Karabulut, olayın organize ve sistematik bir saldırı olduğunu belirterek katliamın arkasındaki kişilerin bulunmasını istedi. Avukatlar ayrıca, 12 Mayıs’taki ilk saldırıdan sonra aileyi korumadığı iddiasıyla yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacak.

Olay, 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelmişti. 12 Mayıs’ta Dedeoğulları Ailesi’ne saldırma suçundan tutuklanan komşusu Lütfi K.’nin kayınbiraderi Mehmet A., 30 Temmuz’da Dedeoğulları’nın evine giderek yanında getirdiği silahla aile bireylerine ateş açtı. Saldırı sonucunda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek, çocukları Serap, Serpil, Sibel, Metin ve Barış Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Altun, katliamdan sonra evi de ateşe verdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Mehmet A. 4 Ağustos’ta özel harekat ekipleri tarafından memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde arazi taraması sırasında yakalandı.

Savcılığın soruşturması kapsamında Mehmet A.’nın yanı sıra iki farklı aileden 10 kişi de azmettirme suçundan tutuklandı. Ancak bu 10 kişi daha sonra sulh ceza hakimliği tarafından tahliye edildi.

Yedi kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Mehmet A. hakkında “canavarca hisle öldürme” suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal, yakarak mala zarar verme suçlarından da yargılanacak.

Davanın ilk duruşması bugün saat 09:00’da Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlıyor. Duruşmaya katliamdan geride kalan ailenin tek oğlu Çetin Dedeoğulları ile Yaşar Dedeoğulları’nın kardeşleri katılacak. HDP ve CHP milletvekillerinin de duruşmayı izlemesi bekleniyor. Dedeoğulları’nın avukatlığını ise eski CHP milletvekili Atilla Kart, Abdurrahman Karabulut ve Yahya Danışman yapacak.

“Saldırı planlı, azmettirenler bulunmalı”

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, davaya ilişkin DW Türkçe’ye konuştu. Karabulut, duruşmada öncelikle 12 Mayıs saldırısı ile 22 Mayıs’taki hakaret ve tehdit dosyasının, katliam davasıyla birleştirilmesini isteyeceklerini kaydetti. Soruşturma aşamasında savcılığın karşılamadığı 20 taleple ilgili mahkemeden istekte bulunacaklarını belirten Karabulut, şunları söyledi:

“Sanıkların cezaevindeki telefon görüşmelerinin kayıtlarını talep edeceğiz. Tetikçinin saldırıdan önce gittiği şehirlerde hangi otellerde kaldığı, kimlerle görüştüğünün araştırılmasını isteyeceğiz. Katliamın arkasında kimler var, bu açığa çıkarılmalı. Tetikçi Mehmet A.’ya yardım edenleri soracağız. Bunlarla ilgili bilgiler verirse etkin pişmanlıktan yararlanacak. Bizim derdimiz azmettirenler kimse onları bulmak. Çünkü bu organize ve sistematik bir saldırı. Profesyonelce bir şekilde yapıldı. Bu saldırı tek bir kişinin işi değil.”

Saldırının meydana geldiği ev

Karabulut, ayrıca 12 Mayıs saldırısından sonra Dedeoğulları Ailesi’ni korumayan savcılık ve emniyet görevlileri hakkında da mahkemeden suç duyurusunda bulunmasını isteyeceklerini kaydetti.

12 Mayıs’ta evleri basıldı, linç edildi

24 yıldır Konya’nın Meram ilçesindeki Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta oturan Karslı Dedeoğulları Ailesi, komşuları K. ailesiyle uzun yıllar husumetliydi. K. ve onların akrabası Ç. aileleri, 12 Mayıs’ta Dedeoğulları Ailesi’nin evini basarak linç girişiminde bulundu. Saldırgan grubun “Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız” şeklinde aile bireylerini tehdit ettiği belirtiliyor.

Saldırıyla ilgili ilk anda 7 kişi tutuklandı. Ancak bu şüphelilerden 5’i tahliye edildi. Bu davada şu an iki tutuklu bulunuyor.

Ailenin korunmadığı iddiası

Avukat Abdurrahman Karabulut, bu saldırıdan sonra ailenin korunması için savcılık ve emniyetten talepte bulundu. Savcılık, yalnızca “can güvenliğimiz yok” diyen Dedeoğulları Ailesi’ne 60 gün süreyle çağrı üzerine koruma verdi. Benzer koruma tedbiri, saldırıyı düzenleyen kişinin ailesine de tahsis edildi.

Bunun dışında muhtemel bir saldırının önüne geçecek başka bir önlem alınmadığı belirtiliyor. 22 Mayıs’ta ise K. ve Ç. aileleriniden bazı bireylerin Dedeoğulları Ailesi’nin evinin önüne giderek hakaret ve tehditte bulunduğu iddia ediliyor.

Katliamın ardından 15 Ağustos’ta Meram İlçe Emniyet Müdürü görevden alınırken Hrant Dink cinayetinde adı gündeme gelen Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç hakkında ise bir işlem yapılmadı.

Alican Uludağ

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Deutsche Welle