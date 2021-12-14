Kanada 31 milyar dolar tazminat ödeyecek

Kanada’da eski yatılı kilise okullarının bahçelerinde bin 100 çocuğun mezarı bulunmuştu.

Kanada, ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklara ve ailelerine 31 milyar dolar tazminat ödeyecek. Kanada Başbakanı Justin Tredeau toplu mezarların bulunmasının ardından ülke tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak nitelendirerek özür dilemişti..

Medyascope’da yer alan habere göre, Kanada hükümeti, sosyal yardım sisteminde ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklara ve ailelerine 31 milyar dolar tazminat verileceğini açıkladı. Yetkililer dünkü (13 Eylül) açıklamalarında, Kanada’nın ayrımcılığa uğrayan koruyucu ailelere ve çocuklara 31,2 milyar dolar tazminat ödeyeceğini söyledi. Tazminat kararı yaklaşık 55 bin çocuğu etkileyecek.

2016 yılında Kanada İnsan Hakları Mahkemesi, hükümetin yerli çocuklara ve ailelerine yerli olmayanlara göre daha az fon ayırdığına karar vermişti.

Hükümet, ekim ayında mahkemenin ayrımcılığa uğrayan çocuklara 31 milyar dolar ödenmesine ilişkin kararına itiraz etmişti. Ancak dün (13 Aralık), temyiz davasının durdurulacağı açıklandı ve tazminatın ödeneceği belirtildi. Hükümetin bu kararına, kilise okullarının bahçesinde bulunan çocuk mezarlarına verilen tepkinin neden olduğu belirtiliyor.

“TAZMİNAT PAKETİNİN BÜYÜKLÜĞÜ, KAÇ ÇOCUĞUMUZUN AİLELERİNDEN VE TOPLULUKLARINDAN KOPARILDIĞININ BİR KANITI”

Birinci Milletler Meclisi Ulusal Başkanı Rose Anne Archibald, “Para adalet anlamına gelmez ancak ileriye doğru iyileşme yolunda olduğumuzun işaretidir” dedi. Ayrıca “Önerilen tazminat paketinin büyüklüğü, kaç çocuğumuzun ailelerinden ve topluluklarından koparıldığının bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

KİLİSE OKULLARIIN BAHÇELERİNDE BULUNAN TOPLU ÇOCUK MEZARLARI

Geçtiğimiz aylarda Kanada’da eski yatılı kilise okullarının bahçelerinde bin 100 çocuğun mezarı bulunmuştu. Ölen çocukların kaydının tutulmadığı ortaya çıkmış ve cesetlerden bazılarının üç yaşındaki çocuklara ait olduğunu belirlenmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde bulunan toplu mezarlar ve o dönem hakkında “Kanada tarihinin en karanlık dönemlerinden biri” demiş ve yerlileri asimile eden bu sistemden ötürü özür dilemişti.

YERLİ ÇOCUKLARI ASİMİLASYON POLİTİKASI

Kanada’da 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar Amerika yerlileri, Inuitler ve Metislerin çocukları, hükümet ve dini yetkililer tarafından yönetilen ve bu çocukları asimile etmeyi misyon edinmiş yatılı okullara gitmeye zorlanıyordu. Bu okullarda çocukların pek çoğu yetersiz besleniyor, dövülüyor ve cinsel istismara uğruyordu.

Okul sistemi, yerli çocukları asimile etme girişimlerinin bir parçasıydı. Çocuklar, ana dillerini terk etmeye ve Hıristiyanlığa geçmeye zorlanıyordu.

OLAYLARDA KİLİSENİN ROLÜ

2021 yılının mayıs ayında, Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Kamploops kentinde, önceki yıllarda asimilasyon merkezi olarak kullanılan bir yatılı okulun bahçesinde, 215 yerli çocuğa ait ceset kalıntılarına rastlanmıştı. Bulunan cansız bedenler bahçenin, isimsiz cenazelerin bulunduğu toplu mezarlık olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Kamloops Hint Yatılı Okulu adındaki kurum, 1890’da Katolik kilisesinin önderliğinde kurulmuş ve 1978’de kapatılmıştı. Okul, yerli çocukların anadillerini konuşmalarını ve kültürel pratiklerini uygulamalarını önleyerek onları asimile etmek için kurulmuştu. Bu okul, benzer amaçlarla açılan Kanada çapındaki yatılı okullar ağının bir parçasıydı. Bu kurumlarda çocuklar fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete ve zorla çalıştırmaya maruz kalıyorlardı.

Bu yılın başlarında Vatikan, Papa Francis’in uzlaşma çabalarına yardımcı olmak için Kanada’yı ziyaret etmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak resmi bir tarih açıklanmadı ve Papa, Kanadalılar tarafından defalarca çağrılmasına rağmen kilisenin olaydaki rolü için resmi bir özür yayımlamadı.

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