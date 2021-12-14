Evde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserler ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Saruhanlı ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde yaşayan H.Ö. (62) ve M.Ö.’nün (70) evi ile eklentilerinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bugün saat 14.00 sıralarında harekete geçen jandarma, şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Evin ahır olarak kullanılan bölümünün zemininde Roma dönemine ait taban mozaiği, Osmanlıca yazılı olduğu değerlendirilen çerçeve içerisinde toplam 3 belge, Bizans dönemine ait 1 küçük kazan, 1 kılıç, 2 kama, 2 barutluk, 2 metal sahan, 1 metal tabak, 2 metal yağdanlık, 1 kapı tokmağı, 1 sahan kapağı, 1 kapaklı ve kulplu bakraç, 3 kirkit, 1 prinç kandil, 1 ütü, 2 halı makası, 1 kapaklı ve kollu kahve değirmeni, 2 boş kovan ile kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 2 kürek ele geçirildi. H.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler Manisa Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Milliyet Gazetesi