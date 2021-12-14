Esirler meselesi Ermenistan’ın gündeminde yer almaya devam ediyor

Ermenistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Daimi Komitesi Başkanı Andranik Koçaryan Brüksel’de Ermenistan ve Azerbaycan’ın devlet liderleri arasında gerçekleşecek görüşmede esirler meselesinin ele alınıp alınmaması hakkında sorusuna cevaben esirler konusunun Ermenistan’ın gündeminde öncelik olarak yer alamaya devam ettiğini dile getirdi.

Koçaryan yaptığı açıklamada “Azerbaycan’da tutulan esirler olduğu sürece, bu konu gündemimizde kalmaya devam edecek, bu konunun her türlü ele alınması öncelikler arasında yer almalı” dedi.

Savunma ve Güvenlik Daimi Komitesi Başkanı’nın sözlerine göre esirler meselesiyle uğraşmanın göstergesi bazı esirlerin iade edilmesidir ve eğer bu mesele devamlı ele alınmasaydı hiç bir esir iade edilmezdi.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Doğu Ortaklığı’nın 6’ınıcı Zirvesine katılmak üzere iki günlük bir ziyaret için Brüksel’e gitti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Brüksel’de üçlü görüşmeye katılacak.

ERMENİ HABER AJANSI