Ermenistan’dan normalleşme yorumu: İlişkiler iki ülkenin de çıkarına

Ermenistan Parlamentosu’nda çoğunluğu oluşturan Sivil Sözleşme İttifakı’nın üyesi ve Parlamento Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Eduard Aghajanyan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarıyla gündeme gelen iki ülkenin karşılıklı olarak özel temsilci atama kararını değerlendirdi.

Aghajanyan “Ermenistan’ın tutumu her zaman Türkiye ile hiçbir ön koşul olmaksızın ilişkilere başlama yönünde olmuştur. Ermeni tarafı hiçbir şeyden vazgeçmiyor. Bu, Ermenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasıyla ilgili. Bu, Ermenistan’ın kilit ve devlet çıkarlarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Türkiye ile diplomatik ilişkiler Ermenistan devletinin çıkarınadır” dedi.

Aghajanyan iki ülkenin de normalleşmeden fayda sağlayacağını söyledi.

Eduard Aghajanyan “Türkiye ile ilişkilerin son 30 yıldır zor olduğunu biliyoruz ve aslında bu süreç Türkiye tarafından hep sekteye uğratıldı. Türkiye her zaman bir ön şart koydu. Bu bağlamda Ermenistan’ın ön koşulsuz görüşme tezini ortaya atması mantıklıdır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün TBMM’de yaptığı açıklamada Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin, “Özel temsilci atıyoruz, büyükelçilik değil. İleride normalleşirse Ermenistan bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse yarın büyükelçilik de açılabilir bu normalleşme sürecinde. Bu konuda da yine Azerbaycan’la birlikte karar veririz” demişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bugün basının sorularını şu sözlerle yanıtlamıştı:

“Ermenistan, her zaman olduğu gibi, Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirme sürecine hazırdır. Bu Ermenistan Hükümetinin programında da kayıtlıdır. Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz, Ermeni tarafının da diyalog süreci için özel temsilci atamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz.”

Eduard Aghajanyan, Ermenistan’ı kimin temsil edeceğine henüz karar verilmediğini söyledi.

(News.am)

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