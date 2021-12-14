Ermenistan: Özel temsilci atamaya hazırız

TBMM’de dünkü bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız” demişti. Ermenistan’dan da benzer yönde bir açıklama geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, basının Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Ermenistan, her zaman olduğu gibi, Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirme sürecine hazırdır. Bu Ermenistan Hükümetinin programında da kayıtlıdır. Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atanmasına ilişkin açıklamasını olumlu değerlendiriyoruz, Ermeni tarafının da diyalog süreci için özel temsilci atamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz.”

Ermenistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Daimi Komitesi Başkanı Andranik Koçaryan da, gazetecilere verdiği demeçte Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin ana gündeminde bölge ile ilgili konuların ele alınması olacağını söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakan Paşınyan’ın karşılıklı açıklamalarıyla başlayan “normalleşme” sürecinde dün yeni bir gelişme yaşanmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın Ermenistan ilişkileri üzerine yönelttiği soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Özel temsilci atıyoruz, büyükelçilik değil. İleride normalleşirse Ermenistan bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse yarın büyükelçilik de açılabilir bu normalleşme sürecinde. Bu konuda da yine Azerbaycan’la birlikte karar veririz” dedi. Çavuşoğlu, süreçteki her konunun “Azerbaycan’la koordine edildiğini” belirtti.

Kafkasya’da Azerbaycan’la birlikte bölgesel barış ve refahı inşa etmek için yoğun diplomatik gayret içinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Erivan ile İstanbul arasında charter uçuşlarının yakın bir tarihte başlayacağı bilgisini paylaştı.

Agos