Erdoğan’ın Alevilikle ilgili sözlerine Meclis’te tepki: Bir cumhurbaşkanı yalan söylemez, haddini bil

‘Sizin Aleviler konusunda siciliniz bozuk’ diyerek Erdoğan’a seslenen İstanbul Milletvekili Özen, cumhurbaşkanını, ülkenin farklılıklarına dil uzatmaması konusunda uyardı. Ali’siz Alevilik” sözlerine tepki gösteren HDP’li Zeynel Özen, “Buradan Erdoğan’a sesleniyoruz; artık yeter! Alevilerden, Kürtlerden, Ermenilerden, Êzidîlerden, kadınlardan, emekçilerden ve tüm farklılıklardan elini ve dilini çek” dedi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Siirt’te yaptığı “Almanya’da özellikle Alevilikten öte Alisiz Alevilikle, adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor. Ve ciddi de onlara para desteği veriyorlar. Bundan 2 yıl öncesi rakamla 30 milyon euro bunlara parasal destekleri olmuştur” sözlerini hatırlattı. ‘BİR CUMHURBAŞKANI YALAN SÖYLEMEZ, İFTİRA ATMAZ’ “Bir Cumhurbaşkanı yalan söylemez, iftira atmaz, insanları ötekileştirmez” diyen Özen, “Ama AKP Genel Başkanı Erdoğan; Siirt’teki konuşmasında Avrupa’daki Alevi kurumlarına iftira attı. 30 milyon euro destek aldıkları iddiası külliyen yalandır. Diyanete 7-8 bakanlığın bütçesine eşit pay ayırmalarından dolayı bütün diğer ülkeleri de kendileri gibi sanıyorlar. Oysaki laik-demokratik ülkelerde devletler inançsal hizmetlere 1 kuruş vermez. O kurumların sadece sosyal, kültürel, eğitsel çalışmalarına maddi proje destekleri sunarlar. Bunun da inanç ve dini faaliyetle uzaktan yakından alakası yoktur” diye belirtti. HDP’li Özen, 2014-2017 yılları arasında, Alman resmi hükümet raporlarındaki, dini inançlara projeleri kapsamında aktarılan bütçeleri açıkladı. Özen, “Erdoğan’ın 4 yıl içinde bahsi geçen Alevi kurumlarına aktarılan bütçe sadece 596 bin 117 euro, buna karşın Diyanet’in Almanya temsilciliğini yapan DİTİB ve diğer 4 çatı kuruluşun projelerine aktarılan bütçe ise tam 13 katı olarak; 7 milyon 645 bin 221 Euro. Bakınız bu raporlarda Almancasından Türkçesine kalem kalem, hangi projelerden ne bütçeler alınmış hepsini çevirdik. İsteyen arkadaşlara da sunabiliriz” ifadelerini kullandı. ‘ERDOĞAN MANİPÜLASYON PEŞİNDE’ Erdoğan’ın, AABK Onursal Başkanı ve 25. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker’i kast ederek, CHP’nin aday yapmak istediğini söylemesine de Özen, “Oysa Turgut Öker’in hiçbir zaman CHP ile hiçbir alakası olmamıştır. 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde de Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na bağlı 300 civarı cemevinin yüzde 98’nin onayıyla HDP’den aday gösterilip, Alevileri temsilen seçilmiştir. Siirt’teki bu iftira dolu açıklamalarından da anlaşıldığı üzere; Erdoğan biz Alevilere karşı tarihsel ön yargılarından asla kopamıyor. Biz Alevileri olduğu gibi kabul etmek yerine bizlerin değerlerini manipüle edip içini boşaltmakla uğraşıyor” ifadelerini kullandı. ERDOĞAN’A BÖYLE SESLENDİ: ALEVİLER KONUSUNDA SİCİLİNİZ BOZUK Erdoğan’a seslenen Özen, şöyle devam etti: “Sizin Aleviler konusunda geçmişten günümüze siciliniz bozuk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz, 1 hafta sonra belediye dozerlerini Karacaahmet Cemevi önüne yığıp, 500 yıllık bir inanç merkezini yıkmaya çalıştınız. Cemevinin önünde insanlar direnmeseydi bugün Aleviler için büyük öneme sahip olan böyle bir tarihi dergâh yok olacaktı. Madımak katillerinin davasının zaman aşımına uğramasını ‘hayırlı uğurlu olsun’ diyerek, sevinçle karşıladınız. Bu katliamın avukatlarının hepsine iktidarınızda makamlar, rütbeler, ödüller verdiniz. Katliam sanıklarını özel afla salıverdiniz. AİHM’de biz Aleviler lehine verilen kararların hiçbirini yerine getirmediniz. Bugüne kadar Alevilerin de cumhurbaşkanı olduğunuzu gösteren tek bir olumlu adım attınız mı? Aleviler için bugüne kadar 1 tane bile; vali, kaymakam, emniyet müdürü ve üst düzey bir yönetici atadınız mı? Tek 1 tane somut örnek verebilir misiniz? Aleviler için taş üstüne taş koymadınız. Siz Aleviler konusunda sadece yıkmayı, yok etmeyi, asimile etmeyi ve iftira atmayı iyi bilirsiniz. Siz bugüne kadar Alevilerin hangi acısına veya mutluluğuna ortak oldunuz?” ‘ALEVİLİK İÇİNDEKİ ÇEŞİTLİLİĞİ TARTIŞMAYA AÇMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL’ Erdoğan’ın “Alisiz Alevilik” söyleminin neye hizmet ettiğini çok iyi bildiklerini söyleyen Özen, bu sözlerin Alevileri ayrıştırmak ve birbirine düşürmek için ortaya atıldığını dile getirdi. Özen, “Alevilikte esas ‘Yol bir, sürek binbirdir.’ Biz o ‘Yol’un yaşaması ve birliği için mücadele ederken, ‘Sürek’lerimizin farklılıklarını zenginliğimiz bildik. Kimse kimseye kendi süreğini dayatmaz. Herkes istediği gibi inancını yaşar. Tüm bunları, Aleviliği sadece ‘Ali’yi sevmek’ olarak anlayan Recep Tayyip Erdoğan’ın anlamasını tabi ki beklemiyoruz. Sünni tarikatlar arasındaki farklara, fıkhi tartışmalara girmek bir Alevi olarak nasıl benim haddim değilse, Aleviler içindeki teolojik çeşitliliği nifak sokucu şekilde ayrıştırmakta kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu Tayyip Erdoğan olsa bile böyledir” ifadelerini kullandı. ‘ARTIK YETER; TÜM FARKLILIKLARDAN ELİNİ, DİLİNİ ÇEK’ Aleviliğin, insanın yaşamını da inancına göre yürütebilmesi olduğunu kaydeden Özen, sözlerini şöyle noktaladı: “Alevilik, kadın erkek eşitliğidir, rızalıktır, hoşgörüdür, kin ve nefret taşımamaktır, barıştan yana olmaktır, haram lokma yememektir, beşikteki ile eşiktekinin eşit olmasıdır. Ve insanı, doğayı, tüm canlı ve cansız varlıkları inancın temeline koymaktır. Buradan Erdoğan’a sesleniyoruz; artık yeter! Alevilerden, Kürtlerden, Ermenilerden, Êzidîlerden, kadınlardan, emekçilerden ve tüm farklılıklardan elini ve dilini çek!” ‘ERDOĞAN’IN RUH HALİ BU ÇAĞRIYI DUYACAK DURUMDA DEĞİL’ “Bu nefret dili, kin ve düşmanlık yaymaktan başka bir işe yaramıyor. 20 yıldır bunu yaptınız da ne oldu? Erdoğan’a bu çağrıyı yapıyoruz ama Erdoğan’ın ruh hali bu çağrıyı duyacak durumda değil. O kendine yeni kullar yaratma arayışına devam ediyor. Biz Aleviler olarak biliyoruz ki nefret diline en iyi cevap; bu yezit ve muaviye oyunlarına düşmemektir. Bu topraklarda başta Kürtler-Türkler, Aleviler-Sünniler ve bütün cümle canların laik-demokratik çağdaş bir cumhuriyette barış ve kardeşlik içerisinde eşit haklar temelinde bir arada yaşamayı, HDP olarak er ya da geç mutlaka hayata geçireceğiz.” (MA) Artı Gerçek