Bloomberg iddia etti: Erdoğan Biden’ı memnun etmek için Ermenistan adımını attı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlayacağı açıklaması için Bloomberg, ‘Biden’ı memnun etmek için bu sürpriz dönüş yaşandı’ yorumunu yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM’de yaptığı sunumda Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağını duyurdu. Çavuşoğlu Ermenistan’ın başkenti Erivan’a uçak seferlerinin başlatılmasına yönelik çalışamaların başlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “Ermenistan ile normalleşme adımları kapsamında karşılıklı olarak elçiler atayacağız” dedi. Ankara’nın adımlarını Azerbaycan ile koordine edileceğini belirtti.

ABD merkezlli Bloomberg, Türkiye’nin bu adımı ABD Başkanı Joe Biden’ı memnun etmek için attığını öne sürdü.

Turkey will work to normalize ties with Armenia following a request from President Biden earlier this year to open their shared border https://t.co/l2qMhzBNuc

— Bloomberg (@business) December 13, 2021