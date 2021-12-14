Bloomberg iddia etti: Erdoğan Biden’ı memnun etmek için Ermenistan adımını attı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlayacağı açıklaması için Bloomberg, ‘Biden’ı memnun etmek için bu sürpriz dönüş yaşandı’ yorumunu yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM’de yaptığı sunumda Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağını duyurdu. Çavuşoğlu Ermenistan’ın başkenti Erivan’a uçak seferlerinin başlatılmasına yönelik çalışamaların başlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “Ermenistan ile normalleşme adımları kapsamında karşılıklı olarak elçiler atayacağız” dedi. Ankara’nın adımlarını Azerbaycan ile koordine edileceğini belirtti.

ABD merkezlli Bloomberg, Türkiye’nin bu adımı ABD Başkanı Joe Biden’ı memnun etmek için attığını öne sürdü.

Turkey will work to normalize ties with Armenia following a request from President Biden earlier this year to open their shared border https://t.co/l2qMhzBNuc — Bloomberg (@business) December 13, 2021

“BIDEN’IN TALEBİYLE UYUMLU”

Bloomberg, “Türkiye’nin sürpriz dönüşü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekim ayında Roma’da gerçekleştirdiği görüşmedeki talebiyle uyumlu. Bu iddiayı üst düzey bir Türk yetkili Bloomberg’e verdiği demeçte söylemişti” yorumunu yaptı.

Bloomberg, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar atmasını; Ankara’nın Rusya’dan hava savunması satın alması nedeniyle Washington ile gergin ilişkilerini iyileştirmesine yardımcı olacağını umduğunu belirtti. Biden ve Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra iki ülkenin, daha geniş güvenlik ve ekonomik çıkarları paylaşan iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri zedeleyen sorunları ele almak için bir mekanizma kurduğu vurgulandı.

“SEÇİM ÖNCESİ, FAYDA SAĞLAYABİLİR”

Bloomberg son olarak, “Erdoğan, enflasyonun fırladığı ve 2023 seçimleri öncesinde kendisine desteği tehdit eden ekonomiyi istikrarlaştırması için herhangi bir dış politika hamlesinden büyük faydalar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

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