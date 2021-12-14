ABD’de, dini gerekçelerle aşı olmayı reddeden sağlık çalışanlarının itirazı reddedildi

ABD’de Yüksek Mahkeme, bir grup Hristiyan doktor ve hemşire ile aşı karşıtı organizasyonun sağlık çalışanlarının zorunlu aşıdan dini gerekçelerle muaf tutulması istemini reddetti.

Associated Press’in haberine göre, mahkeme işleri ile dini inançları arasında seçim yapmak zorunda bırakıldıklarını iddia ederek aşı olmayı reddeden sağlık çalışanlarının acil temyiz başvurusu reddedildi.

Mahkeme, başka yerlerde aşı zorunluluğuna engel olacak girişimleri de benzer bir şekilde reddetse de, bu tür diğer temyizlerde de olduğu gibi, gerekçeli kararını açıklamadı.

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararda, Yargıç Neil Gorsuch, Clarence Thomas ve Samuel Alito karşı oy kullandı. Yargıç Gorsuch 14 sayfalık karşı oy yazısında, “Şimdi New York’ta binlerce sağlık çalışanı işlerini kaybetme ve işsizlik maaş sürrciyle karşı karşıya” diye yazdı.

New York, Maine ve Rhode adasıyla beraber aşıya dini gerekçelerle itiraz eden sağlık çalışanlarını barındırmayan üç eyaletten biri.

BirGün Gazetesi