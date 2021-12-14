ABD Büyükelçiliği, Ermenistan’ın askeri tıbbi gücünü arttırmak için üç yeni jeneratör sağladı

ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği’nin sunduğu bilgilere göre ABD Büyükelçiliği Askeri İşbirliği Ofisi temsilcileri Yarbay Daniel Singleton’un katılımıyla Ermenistan’ın askeri tıbbi gücünü arttırmak amacıyla üç yeni jeneratör sağlamak üzere Sahra Hastanesi Başkanı Yarbay Arshaluys Zakaryan ile görüştüler.

Jeneratörler, ABD Avrupa Komutanlığı Küresel Barış Girişimi’nin bir parçası olarak Kilo Victor Golf, LLC şirketi tarafından sağlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu desteğin ilk aşamasıdır, önümüzdeki ik ay içerisinde farklı tıbbi aletlerin gönderilmesi de bekleniyor.”

ERMENİ HABER AJANSI