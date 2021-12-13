Uzman, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan topraklarından çekilmesini, sınır çizme ve sınırlandırma başlatmak için bir ön koşul olarak görüyor

Uzman, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan topraklarından çekilmesini, sınır çizme ve sınırlandırma başlatmak için bir ön koşul olarak görüyor

Uluslararası ilişkiler ve güvenlik uzmanı Sosi Tatikyan, sınır çizme ve sınır çizme sürecine başlamadan önce kuvvet kullanımının dışlanmasını ve Azerbaycan güçlerinin Ermenistan’ın egemen topraklarından çekilmesini önemli bir ön koşul olarak görüyor.

Tatikyan, “Ermeni Demokrasi ve Güvenlik Merkezi” tarafından düzenlenen “Soçi’den sonra ve Brüksel’den önce ne geldi?” gibi bir görüş dile getirdi. Yeni bir Ermeni-Azerbaycan savaşı mümkün mü?

Tatikyan, sınırlandırma ve sınır çizme sürecini başlatmak için 11 ilke geliştirdi, bunlardan ikisinin süreci başlatmanın temeli olması gerektiğini belirtti.

“Öncelikle güç kullanımına son verilmeli, Azerbaycan güçleri Ermenistan’ın egemen topraklarından çekilmeli. Bu, iki ön koşuldan biri olmalıdır. Tatikyan, “İkinci olarak, Artsakh sorununun çözümü konusu bu çerçevenin ötesine geçmeli, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı çerçevesinde paralel olarak devam etmelidir.” dedi.

Soçi görüşmesinde, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderleri, tarafların talebi üzerine Rusya Federasyonu’nun katılımıyla Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki devlet sınırının sınırlandırılması ve ardından sınırlandırılması konusunda ikili bir komisyon kurulması konusunda anlaştılar. Uzman, Rusya’nın bu sürece istişare oyu ile katılmasını akıllıca ve mantıklı bir karar olarak değerlendirdi.

Ayrıca sınır belirleme ve sınır belirleme sürecinde AGİT’in rolünü vurguladı. Ona göre, ilk aşamada çözülmemiş sorunlar kalırsa, özel sınırlama ve sınırlandırma ile ilgili olarak Minsk Grubu altında bir alt grup veya Minsk Grubu dışında bir komisyon kurulabilir ve ilgili AGİT uyarınca süreç devam ettirilebilir. normlar. Ve ikinci turda tartışmalı konular kalırsa, uluslararası bir mahkemeye gitmeliyiz.

Ermenistan Kamu Radyosu