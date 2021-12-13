Sergey Paracanov’un filmleri Fransa’da gösterilecekler

15 Aralık tarihinde Paris’teki Pompidou Merkezi’ndeki Devlet Çağdaş Sanat Müzesi, Ermeni film yönetmeni Sergey Paracanov’un “Kiyev duvar resimleri” (1966), “Hakob Hovnatanyan” (1967) “Pirosmani konulu arabeskler” adlı filmlerden oluşan triptikin gösterimine ev sahipliği yapacak.
Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi’nden verilen habere göre bu etkinlik, filmlerin Pompidou Merkezi’ne devir teslim töreni vesilesiyle düzenlenecektir.
Gösterimde, Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi’nin ortağı olan “Ermeni Sinema Klasikleri” programının yönetmeni, İngiliz film restorasyon uzmanı Daniel Byrd, tanıtım konuşmasında bulunacaktir.
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