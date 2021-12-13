Rusya’da manastır yakınındaki okulda patlama: 7 yaralı

Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Olayda en az 7 kişi yaralandı. Saldırgan hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin Moskova Bölge İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, “Bugün Serpuhov’daki Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi patlayıcı bir düzeneği harekete geçirdi” dedi.

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İlk bilgilere göre 18 yaşındaki saldırgan eski bir öğrenci

Patlamanın manastıra ait alanda bulunan okulun yakınlarında gerçekleştirildiği aktarıldı. En az 7 kişinin yaralandığı belirtilen olayda en az bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 8.24’te Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın yanındaki Ortodoks okuluna ait alana giren 18 yaşındaki bir mezun üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Ön verilere göre, kendisi ve 15 yaşındaki bir genç yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin Moskova İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, saldırganın patlama nedeniyle yaralanması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik Türkiye