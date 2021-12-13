Mısırlı Ermeni fotoğrafçı Van Léo’nun çalışmaları Kahire’de sergileniyor

Sergi Kahire Amerikan Üniversitesi’nin Tahrir kampüsünde Future Gallery’s Hall’de 22 Şubat 2022’ye kadar sürecek.

Van Léo 1921 yılında doğmuş, 2002 yılında vefat etmişti.

Sergideki fotoğraflar 2. Dünya Savaşı’ndan 1990’lara kadar Kahire’nin toplumsal hayatından kesitler sunuyor. Van Léo Kahire gece hayatı, tiyatro ve kabare dünyasının yanısıra, kozmopolit Kahire’nin yabancı sakinlerini ve sıradan insanlarını da kayda geçirmiş bir isim olarak biliniyor.

Van Léo, arşivinin hemen tamamını Kahire Amerikan Üniversitesi’ne miras bırakmış.

Léo van Boyadijian, Soykırım sonrasında Osmanlı topraklarını terkederek 1927’de Kahire’ye yerleşmiş bir ailenin çocuğu. 1941’de Kahire’de kendi stüdyosunu kurmuş.

Van Léo, Taha Hüseyin ve Doria Şefik gibi dönemin çok sayıda ulusal figürün yanısıra Ömer Şerif, Faten Hamam, Samia Gamal gibi sinema yıldızlarını fotoğraflamış.

Sergi 22 Şubat 2022 tarihine kadar izlenebilecek.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos