İtalyan Rai 1 TV kanalı 44 gün savaşını anlatan film gösterdi: Azerbaycanlılar öldürünlerin cesetlerini parçaladı

İtalyan Rai 1 TV’nin profesyonel gazetecisi Stefania Batistini, Artsakh savaşı, nedenleri ve sonuçları hakkında kapsamlı bir film hazırladı.

Ermenistan Ombudsmanlık ofisinde edinilen bilgilere göre filmde şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan askerleri, cezalandırılmayacaklarından emin olarak, Ermenilerin kafalarını keserek, öldürülenlerin cesetlerini keserek ve bunu açık bir şekilde yayınlayarak vahşet işlediler. Ardından sosyal ağlarda bununla ilgili videolar veya fotoğraflar yayarak, düşmanca bir ortamda şiddet sahneleri yaydılar ve teşvik edildiler.

Savaş sırasında Artsakh ve Ermenistan’a karşı cihatçılar ve teröristler kullanılmış, kimyasal elementler (muhtemelen beyaz fosfor içeren) içeren silahlar kullanılmıştır.

Bu savaş suçları ve vahşetleri, failleri cezalandırılmadığı takdirde yeni, daha ciddi suçları doğuracaktır.

Filmde, Ayrıca uluslararası örgütlerin çok orantısız tepkisinden ve tüm bunların Artsakh’ta soykırım politikasının bir sonucu olan etnik temizliğe yol açtığı gerçeğinden bahsetti.”

ERMENİ HABER AJANSI