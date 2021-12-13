Hatay’da gastronomi buluşması

Süreyya Üzmez

İlker Ersil, tam bir tanıtım gurusu. Dünyaca ünlü isimleri getirdi Türkiye’ye… Şimdi Hatay mutfağının tanıtımına el atmış. Çok sevindim doğrusu. San Sebastian’dan daha ünlü olması gereken yer Hatay. Endemik bitkileriyle, olağan dışı lezzetli yemekleriyle, deniz ürünleri ile Hatay bambaşka bir gastronomi merkezi.

2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Hatay Gastronomi Buluşması etkinliği için kentteydim. Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir hayli kararlı. Çalışkan ve inatçı bir yapısı var. “Şikayet etme, mücadele et” dercesine çalışıyor Hatay mutfağını dünyaya tanıtmak için.

1996 yılında mutfak ekipmanları fuarı için gittiğim Münih’te tanıştığım Hataylı gurbetçinin evinde eşinin yaptığı yemekleri yiyince şok yaşamıştım. Nefis içli köfteler, Petek Pastanesini aratmayacak lezzette künefe ve cevizli kaymaklı taş kadayıfın damağımda bıraktığı izler yıllardır silinmiyor.

Yemek böyle bir şey! Her şeye hitap ediyor din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkesi lezzetli bir masanın etrafında toparlayabiliyor. Dinleri buluşturan, çeşitli etnik grupları bir arada yaşatan Hatay, gastronomide de hak ettiği yeri bulacak.

Her bölgesi özel

Hatay’ın pazarlanacak öyle çok şeyi var ki inanılır gibi değil… Altınözü’nün nar ekşisi, zeytini ve zeytinyağı; Arsuz’un kumu, denizi; Soğukoluk’un ciğerleri temizleyen oksijeni, Amanos Dağları, dünyaca ünlü plajları geride bırakacak Samandağı, Yayladağı, dünyanın en iyi karidesini yetiştiren İskenderun’u… Saymakla bitmez.

Milliyet Pazar eki yazarı Zeynep Kakınç, Şef Ebru Baybara Demir gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hatay Gastronomi Buluşmasında bir akşam Konak Restoran’da toplandık. Konağın bahçesinde limon ve portakal ağaçları var. Müthiş bir ambiyansa sahip. Yemekler de bir o kadar lezzetli!

Çiğ köfteden lahmacuna kadar ne kadar çeşit tattıysak hepsi birbirinden güzeldi. Sahibi Razık Büyükgazel işinin başında.

Bizim meselemiz

Atatürk’ün zamanında dediği “Hatay benim şahsi meselemdir” sözü günümüzde gastronomi uzmanlarının da meselesi olmalıdır. Bu denli kıymetli endemik ürünleri bir arada bulundurabilen başka bir yer düşünemiyorum.

Hatay deniz mutfağına da önem vermeli. Beyaz lahos, karides, yılan balığı, dil balığı türünün en lezzetlileri olabilme özelliğinde. Deniz mutfağının bir iki hamle ileriye gitmesi, gerçekten bir üst segmente geçmesini sağlayacaktır Hatay mutfağının.

Shatut Otel’de konaklarken sabah duyduğum kilisenin çan sesleri, yemeklerden sonra yediğim künefenin tadı son zamanlarda mutluluk katsayımı artıran önemli olaylardan oldu. Hatay mutfağı bizim meselemiz…

FIRINDA KARİDES

Malzemeler:

1 kg. orta boy İskenderun karidesi

2 yemek kaşığı tereyağı

4 diş dövülmüş sarımsak

1 adet limonun suyu

4 adet tane karabiber

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Yeterince tuz

Yapılışı: Karidesleri temizleyin. Tavada tereyağını ısıtıp, içine limon suyu, sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiberi atıp 5 dakika pişirin. Karidesleri fırın kabına yerleştirip, üzerine hazırladığınız sosu dökün. 180 dereceye ayarladığınız fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Milliyet Gazetesi