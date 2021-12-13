Gelirse Macron’u aratacak: Ermenistan’da sözde soykırım anıtı ziyareti

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Irkçılığı ve faşistliğiyle tüm dünyayı daha seçilmeden birçok kez şoke eden aşırı sağcı Fransa Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Ermenistan’a bir ziyaret düzenledi ve sözde Ermeni soykırımı anıtındaki bir törene katıldı. Zemmour, Fransa’nın şu anda varolmasının sebebi olarak Ermenistan’ı ve Hristiyanlığı gösterdi. Seçimler öncesi, Fransa’daki Ermeni seçmenlerin kalbini kazanmaya çalışan Zemmour, daha önce de birçok skandalla medyada yer almıştı. Fransa’nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Éric Justin Léon Zemmour, Fransa’daki seçim kampanyası kapsamında, Fransa’da oy verecek olan Ermenilerin gözüne girmek için Ermenistan’a bir ziyarette bulundu. SÖZDE SOYKIRIM ANITINI ZİYARET ETTİ Macron’u aratacak kadar ırkçı ve faşit olan Zemmour, sözde Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı’nı küçük bir tören eşliğinde ziyaret etti. Fransa’nın Cumhurbaşkanı adayı, burada bazı açıklamalarda bulundu. ERMENİSTAN OLMASAYDI FRANSA OLMAZDI İMASI Zemmour, “Ermenistan eski bir Hristiyan toprağı. Medeniyetimizin beşiklerinden biri. Avrupa Hristiyanlık üzerine inşa edildi. Hristiyanlık olmazsa Avrupa olmaz, Fransa olmaz” diyerek hıristiyanlık üzerinden Fransa’nın valığını Ermenistan’ın varolmuş olmasına bağladı. DAHA ÖNCE DE BİRÇOK SKANDALLA ADINI DUYURMUŞTU Irkçı ve faşist aday, sokaktaki başörtülü Fransız bir kadının, kameralar önünde başörtüsünü açmasıyla gündeme gelmişti. Kaynak: SuperHaber https://www.superhaber.tv/gelirse-macronu-aratacak-ermenistanda-sozde-soykirim-aniti-ziyareti-video-370354