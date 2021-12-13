Fransa Cumhurbaşkanı adayı Ararat’ın önünde durup Ermenilerin yüzyıllardır direniş örneği olduğunu anlatmak istediğini ifade etti

Aşırı sağı temsil eden tanınmış bir Fransız gazeteci ve yazar olan Eric Zemmour, Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma niyetini açıkladı. 11 Aralık’tan beri kendisi Ermenistan’ı geziyor, Facebook sayfasından ise birkaç gönderi ve fotoğraf paylaştı.

Yaptığı paylaşımda Eric Zemmour şu ifadelere yer verdi:

“İşte Batı’nın ve Doğu’nun sınırında bulunan Ararat Dağı’nın önündeyiz. Ermenistan-Türkiye sınırında, Ararat’ın önünde durarak, adam Ermenilere yüzyıllardır bir direniş örneği olduklarını anlatmak istiyor.”

Zemmour, Khor Virap Manastırı’nda mum yaktı.

Ermenistan ziyareti öncesi Twitter mikroblogunda yayınladığı mesajda, Ermenistan ziyaretinin “savaşın dehşetini yaşayan” Ermeni halkına desteğini teyit etme fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

Zemmour, Ermenistan’da Fransız yatırımları konusunu da gündeme getirdi. Ziyaretin, Fransa’nın Güney Kafkasya politikası açısından kültürlerarası diyaloğun bir parçası olduğu kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Eric Zemmour üç günlük bir ziyaret için Ermenistan’da. Ermenistan’a yaptığı ziyarette Zemmour’a arkadaşı Philippe de Villiers eşlik ediyor. Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2022 yılının Nisan ayında yapılacak. Zemmur, Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına katıldığını açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI