Ermenistan’ın yeni milli havayolu şirketi Flyone, İstanbul’a dahil düzenli seferlere başlıyor

10 Aralık’ta ‘Flyone Armenia’ havayolu şirketi’nin Airbus A320 uçağı, düzenli seferler gerçekleştirmek için Zvartnots Uluslararası Havalimanı’na indi. Şirketin ilk seferi 15 Aralık’ta Moskova’nın Vnukova havalima’na yapılacak.
Bilet fiyatları 39 Euro’dan, “Flyone club” üyeleri için ise 34 Euro’dan başlayacak.
Şirket, Yerevan Havalimanı’ndan Moskova, Tahran, Lyon, Kutaisi, Şam, Krasnodar, Paris, İstanbul ve Tel Aviv’e uçuşlar gerçekleştirecek.
Flyone Armenia, Airbus A320 uçakları ile uçuş gerçekleştirecek.
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