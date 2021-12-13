Ermenistan yeni salgına hazır mı? Ülke, sağlık alanında Küresel Güvenlik Endeksi’nde 16. sırada yer almaktadır

Ermenistan, 195 ülkenin gelecekteki salgın ve salgın hastalıklara hazırlanma yeteneğini analiz eden Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi’nde 16. sırada yer alıyor.

2021 Endeks, bugün 195 ülkenin hiçbirinin yeni bir salgın veya salgına hazır olmadığını gösterdi. COVID-19 salgınıyla mücadele yaklaşık 2 yıl sürse de endeks, sağlık güvenliği için ortalama puanın 2021’de 100 üzerinden 38,9 olduğunu gösterdi ve 2019’da pek değişmedi.

Ermenistan’ın sağlık güvenliği puanı 61.8’di ve bu da ülkeyi dünyada 16. yaptı. Endeksin ilk üç sırasını sırasıyla 75,9, 71,1 ve 70,9 puanla ABD, Avustralya ve Finlandiya aldı.

Ermenistan, salgını önleme fırsatları için 79.3 puan aldı.

Bu endeks ile Ermenistan’ın dünyada 12. sırada olduğunu belirtmek gerekir. Bu puanı almak için uzmanlar antibiyotik direnci, zoonotik enfeksiyonların yaygınlığı, bağışıklama programlarının etkinliği vb. göstergeleri değerlendirdi. Ermenistan’ın bilinen bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama programları için 100 üzerinden 100 puan alması ilginçtir.

Ermenistan, risk tanımlama alanındaki fırsatlar için 69.6 puan aldı. Bu, laboratuvar tesislerini, epidemiyolojik hizmetlerin durumunu vb. dikkate alır.

Ancak Ermenistan, tehdide yanıt verdiği için sadece 56,3 puan aldı. Acil duruma hazırlıklı olmayı, bu gibi durumlarda eylem planlarının ve stratejilerinin mevcudiyetini, kamuoyuna derhal bilgi verme ve olası söylentileri veya yanlış bilgileri önleme yeteneğini dikkate alır.

Ermenistan Kamu Radyosu