Ermenistan Parlamentosu’nda Türk mallarının ithalatına getirilen yasağın olası uzatılması konusuna değinildi

Ermenistan Parlamentosunda muhalif “Hayastan” grubunun sekreteri Artsvik Minasyan, Türkiye’de üretilen tüketim mallarının Ermenistan’a ithalatının yasaklanması konusuna değindi.

Muhalif Milletvekili Minasyan, Parlamento’da verdiği brifing sırasında, bu girişimin yıllar önce kendilerinin de oluşturduğu hükümete ait olduğunu hatırlattı. Ermenistan’da yerli üretimini teşvik etmek açısından Minasyan bu yasağı önemsedi.

“Resmi veya nominal kısıtlama, temel amacına ulaşmak için tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla paket tamamlanırsa faydalı olabilir”

Minasyan, mevcut hükümetin eylemlerini kısmi, eksik olarak tanımladı.

Hatırlanacağı üzere 20 Ekim 2020 tarihli kararla Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Türk mallarının ithalatına geçici bir yasak getirdi. Yasak daha sonra 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’de üretilen mallarının Ermenistan’a ithalatına ilişkin yasağın 31 Aralık’tan sonra uzatılmasını teklif etti.

ERMENİ HABER AJANSI