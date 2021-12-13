Ermenistan en kritik aşamalardan birinde ve muhalefet istifa istiyor

Millet Meclisi Başkanı Alen Simonyan, muhalefet tarafından dağıtılan bir yasa tasarısının kendisine Ulusal Meclis iç belge dolaşım sistemi aracılığıyla gönderildiğini ve Ulusal Meclis Başkanının istifasını talep ettiğini belirtti. Ulusal Meclis Sözcüsü Alen Simonyan bunu Facebook sayfasında yazdı.

“Ermenistan çevresinde önemli diplomatik süreçlerin yaşandığı günlerde Ermenistan sınırlarına doğru silah sesleri duyuluyor. Ermenistan, tarihinin en önemli aşamalarından birini yaşıyor ve NA iç belge dolaşım sistemi aracılığıyla, NA Başkanının istifasını talep eden muhalefet tarafından dağıtılan bir taslak bana gönderildi. Bu hareketiniz iki anlama geliyor.

Simonyan, “Politik zirveniz zirvede ve şu ana kadar kendim için her şeyi doğru yaptım” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu