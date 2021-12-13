Ermeni Soykırımı üzerine yeni kitap şimdiye kadar yayınlanmamış belgeler içeriyor

Ermeni tarihçi Shushan Khachatryan, Ermeni Soykırımı’nın gerçekleşmesinde dinin rolü üzerine henüz çalışılmamış ve yayınlanmamış belgeleri içeren bir monografi sundu.

Monografinin sunumu 11 Aralık’ta Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde gerçekleşti.

Ermeni Soykırımı Kurbanları Belgeleme ve Veri Toplama Dairesinin de başkanı olan Khachatryan kitabı uzun zaman önce yazmak istediğini söyledi. Onun dedesi soykırımdan kurtulanlardan biriydi. Evde bir vatansever olarak yetiştirildi, ve bu onun sözlerine göre öğrencilik yıllarında Armenolojik bir yönelime sahip olacak bir konu seçmesine yardımcı oldu.

Shushan Khachatryan kitapla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kitap temel bir amaca hizmet etmelidir․ Ermeni Soykırımı hakkında ne kadar çok gerçek ortaya çıkarsa, ulusumuz için o kadar olumlu sonuçları olacaktır.”

Yazar, kitabının türünün ilk örneği olduğunu vurguladı. Bu çalışma sadece ilahiyatçıların veya tarihçilerin değil, aynı zamanda psikologların, sosyologların ve siyaset bilimcilerin de ilgisini çekebilir.

Ermeni tarihçi sözlerine bu şekilde devam etti:

“Monografi iki önemli soruya dayanıyor ․ Ermeni Soykırımı nasıl ve neden gerçekleşti? Sanırım kitabımda her iki soruya da cevap verebildim. Dinin rolünü, Ermeni Soykırımı’nın uygulanmasında dinin nasıl bir rol oynadığını sistematik olarak sundum. Kitapta, tarihi bir geziyle kutsama törenlerinden bahsettiğim gibi, keşfedilmemiş, yayınlanmamış belgeler, ritüel cinayetler, Ermenilerin maruz kaldığı şiddet hikayeleri bulacaksınız.”

Khachatryan, kitabın İngilizce ve İtalyanca’ya çevrilmesi, yurtdışında daha geniş ölçekte sunulması istendiğini de dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI