Devrim Kavalli konser için İstanbul’a geliyor

Uzun yıllardır çalışmalarını Almanya’da sürdüren Devrim Kavalli, 18 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da bir konser verecek.

Kavalli, Anadolu ezgilerinin mirasını modern aranjmanlara taşıyan ve bu kültürel mirası yıllardır aktaran bir sanatçı. Kavalli, 17 dilde, farklı etnik kültürlerin ezgilerini seslendiren bir sanatçı olarak uzun yıllardır tanınıyor.

Bugüne kadar İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Yunanistan’da konserler veren Kavalli ailesinin geldiği Türkiye’de ilk kez konser verecek. Konser Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

Lirik Soprano sanatçının “Dal Dala” isimli ilk solo albümü 2015 yılında Z / KALAN etiketiyle yayınlanmıştı. Kavalli bu albümde, Ermeni, Zaza, Kürt, Türk ve Pontus dillerinde eserler yorumlamıştı.

Kavalli, 2017 yılında EWDE (East Western Divan Ensemble) grubuyla Kassel’deki Dünya Müzik Festivali’nin açılış konserinde yer aldı.

2019 yılında ise kendi müzik grubu “Devrim Kavalli Ensemble” ile yine Kassel’de düzenlenen Dünya Müzik Festivali’nin ana grubu olarak sahne aldı. 2018 yılanda saz arkadaşı, müzik öğretmeni/müzisyenKenan Tülek’ten saz ve bağlama dersleri aldı.

2019’dan beri Stuttgart Senfoni Orkestrası,“Orchester der Kulturen”de solist olarak yer alıyor.

Sanatçı konser öncesinde dinleyicilerine “Müzikte gerçek doğamı buluyorum. Bu yüzden tüm masum insanların hüzünlerini, mutluluğunu ve umudunu üzerime giyiyorum ve kendimi onların yerine koyarak tüm duygularımı müzikle yaşıyorum.” mesajını verdi.

Biletler biletix.com’dan temin edilebilir.

Agos