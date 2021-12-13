Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı özel temsilci atayacağız

Türkiye ile Ermenistan arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakan Paşınyan’ın karşılıklı açıklamalarıyla başlayan “normalleşme” sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavoğlu Türkiye ile Ermenistan’ın yakında karşılıklı özel temsilci atayacağıını söyledi.

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Çavuşoğlu,

“Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Ermenistan’ın başkenti Erivan’a charter uçuşlarını başlatacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz.” dedi.

Süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın karşılıklı açıklamaları ile başlasa da bir süredir yeni gelişme yaşanmıyordu.

Son olarak Türkiye ve Ermenistan’ın dışişleri bakan yardımcıları 10 Aralık’ta Moskova’da 3+3 formatı çerçevesinde biraraya gelmişti.

Altı ülkeyi buluşturmayı öngören format Türkiye, Rusya ve İran ile Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da üçlü görüşmeler de içeriyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek toplantıda ülkemizi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet temsil edecek” denmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, “Çalışma grubunun ön oturumu 10 Aralık’ta 3+3 veya 3+2 formatında yapılacak, Ermenistan, Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılacak” açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, 14 Aralık Salı günü Brüksel’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü bir görüşme yapacak.

Daha önce iki liderin AB Doğu Ortaklığı Zirvesi kapsamında Charles Michel’in girişimiyle 16 Aralık’ta Brüksel’de görüşeceği duyurulmuştu.

AB kaynaklarından yapılan açıklamada “Yarın Avrupa Konseyi Başkanı, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeler yapacak. Akşam ise onlarla üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek yapacak” dendi.

(Ajanslar)

Agos