Azerbaycan Dışişleri: Ermenistan kışkırtıcı politikasından vazgeçmeli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan’ın sınır bölgesindeki provokasyonlara son vermesi ve sınır belirleme sürecini başlatması gerektiğini belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’ın sınır bölgesindeki provokasyonlara son vermesi ve sınır belirleme sürecini başlatması gerektiğini söyledi.

Bayramov, “Şimdiye kadar Ermenistan, çeşitli bahanelerle sınırı belirleme sürecinin başlamasına izin vermedi, oysa sınırdaki gerilimi önlemenin tek yolu bu” diye konuştu.

Sınırda provokasyonlar gibi bir takım eylemlerin hiçbir sonucu olmayacağına dikkat çeken Bayramov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim, Ermenistan yönetiminin kışkırtıcı politikasından tamamen vazgeçemediğinin bir örneğidir. Ancak Erivan, bunu yaparak hiçbir şey elde edemeyeceğini anlamalı. Üstelik bunun çok ciddi ve acı verici sonuçları olacak. Ermenistan bu tür eylemlere son vermeli.”

Ermenistan’ın sunduğu mayın haritalarının doğruluğunun yaklaşık yüzde 25 olduğuna dikkat çeken Bayramov, “Yeni haritalar uzmanlar tarafından inceleniyor. Bu zaman gerektiren bir şey” ifadelerini kullandı. Sputnik Türkiye