“3+3-1” formatı Minsk Grubu’nun varlığı açısından riskli

Moskova’da düzenlenen “3 + 2” formatındaki toplantıda Ermenistan, Rusya, İran, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları platformu tüm katılımcıları ilgilendiren pratik konulara odaklama konusunda anlaştılar.

Rusya ve Ermenistan daha sonra yaptıkları açıklamada, güven, ticaret, ekonomik, ulaşım, kültürel ve insani işbirliğini artırmanın yanı sıra ortak zorlukları ve tehditleri ele almaya yönelik önlemleri dahil ettiklerini söyledi. Uzmanlara göre, “3 + 2”, AGİT MG’nin formatını riskler ve tehditler içeriyor.

“3+3-1” formatı Minsk Grubu’nun varlığı açısından riskli, uzmanların temel kaygısı bu.

Moskova’da çeşitli alarmlar eşliğinde “3+2” buluşması gerçekleşti. Ermenistan, Rusya, İran, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcılarının toplantısında çok taraflı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi umutları tartışıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bölgesel işbirliği umutlarını ve ortak tehditlere verilen yanıtı görüştüklerini söyledi.

“Toplantıda, bölgesel çok kutuplu işbirliğinin gelişmesi için beklentiler tartışıldı. Platformun çalışmasını pratik konulara odaklamak için bir anlaşmaya varıldı. Tüm katılımcıların ilgisini çekiyorlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güven artırıcı önlemler, ticaret, ekonomi, ulaşım ve insani-kültürel alanlarda işbirliği, ortak zorluklara ve tehditlere yanıt verilmesinden bahsediyoruz” denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 3+2 Moskova toplantısında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorgyan’ın Ermeni tarafının bölgesel istişare platformunun gündeminin karşılıklı yarar sağlayan ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir bölgesel işbirliği gündemi oluşturmayı amaçlaması gerektiği konusundaki tutumunu teyit ettiğini bildirdi. diğer uluslararası platformlardan çatışma çözme yetkilerinin faaliyetlerinin kopyalanması dahil.

Ulusal Meclis “Kağakasiakan Paymanagir” grubunun milletvekili Vigen Khachatryan, Ermenistan’ın ancak iç sorunları çözdükten sonra tüm formatlarda katılması gerektiğini düşünüyor.

Onlar da “3+2″ye katılıp başka yerlere gitmeliler ama nereye gitsek bilsinler ki ülke içinde bir anlaşma var. Siyasi anlaşmaya varıldığını bilirlerse, birbirlerini yok etmezler, devletlerini kurmak isterler, avcı yardım eder, Rus büyüklüğünü bilecek ve biz de kızacak bir şey olmadığını bileceğiz. buna karar vermişler. O yüzden bence sorunumuz içimizde.”

Siyaset bilimci Areg Kochinyan vekilin görüşünü paylaşmıyor. Ermenistan’ın müttefiki olmayan bir formata dahil edilmesinin faydalı olmadığını söylüyor ․ “Bu, bir hasım ülkenin, bir arabulucu ülkenin ve bir tarafsız ülkenin olduğu bir formattır. Azerbaycan’ın bir müttefiki, bir arabulucusu ve bir tarafsız ülkesi var.

Dolayısıyla matematiksel olarak lehimize değil. Ve bu sürecin bir parçası olarak, bölgenin bölgeselleşmesinin bir parçası olacağız, bu, bölgedeki küresel oyuncuların varlığına karşı bir eylemdir.”

Tiflis, Rusya ile yaşanan sorunlar nedeniyle programa katılmayacağını açıkça belirttiği için “3+3” formatı “3+2” oldu.

Rusya’nın yanı sıra diğer ülkelerin de formatta ancak Gürcistan’dan vazgeçmek için acele etmediklerini ve “katılmak için kapıların açık kaldığını” kaydetti.

Ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khalafov, “3+2″nin ilk oturumunda, üye ülkelerde dönüşümlü olarak yılda en az iki kez bir toplantı yapılmasının planlandığını söyledi. Toplantılarda bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacak girişim ve projelerin tartışılabileceğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu