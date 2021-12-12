Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Kamala Harris’in önünde yemin etti

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, önceki gün Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katıldığı sembolik törende yemin ederek resmi unvanını aldı. Büyükelçi Jeff Flake, ilk mesajında ‘partiler üstü dış siyaset izleme’ mesajı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake (58), Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılımıyla düzenlenen törende yemin etti. Jeff Flake, Eisenhower İdari Ofis Binası’nda düzenlenen törende yemin ederken eşi Cheryl Flake İncil’i tuttu. Jeff Flake’in büyükelçilik görevi 7 Aralık’ta resmiyet kazanmıştı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in huzurunda sembolik bir tören yapılmış oldu.

İLK MESAJINI VERDİ

Başkan Yardımcısı Harris, Flake’in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve “Bugün, Jeff Flake’i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senato’da Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm” ifadesini kullandı. Büyükelçi Jeff Flake de Twitter’daki hesabından Harris’in mesajını “Büyük ülkemizi yurtdışında temsil etmekten onur duyuyorum. Dış politikanın başladığı yerde siyaset sona erer” notuyla ‘retweet’ etti.

PARTİLER ÜSTÜ POLİTİKA

Eski Cumhuriyetçi senatör Flake, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı bu atamayla doğrulanmış oluyor. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullanmıştı. Jeff Flake görevi iki yıldan uzun süredir Ankara’da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralıyor.

BİRÇOK DOSYA BEKLİYOR

Flake, Türkiye-ABD ilişkilerinde pek çok dosyanın gündemde olduğu bir dönemde işbaşı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması dolayısıyla F-35 programından çıkarılması, buna karşılık Ankara’nın F-16 savaş uçağı satılması talebi önemli bir başlığı oluşturuyor. ABD’nin terör örgütü PKK destekçileriyle işbirliği yapması, FETÖ’yü iadeye yanaşmaması, Yunanistan ile askeri iş birliğini arttırması diğer önemli konular olarak öne çıkıyor.

TRUMP’I DEĞİL BİDEN’I DESTEKLEDİ

Diplomasi değil, siyasi kökenli olan Jeff Flake, Mormon tarikatı mensubu, Afrika’da misyonerlik yapmış, gençlik aşkı ile evli ve 5 çocuk babası.

Brigham Young Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler okudu, siyaset bilimi üzerine de master yaptı. İlk kez 2000 yılında Kongre’ye giren Flake, 10 yıl Temsilciler Meclisi’nde, altı yıl ise Senato’da görev yaptı. 2016 ‘da Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı olmasına destek vermeyen Flake, Trump başkan olunca da onu eleştirdi. 2020 seçimlerinde ise Demokrat Partili Biden’a destek verdi. Kongre’de olduğu dönemde ‘Ermeni soykırımı’ tasarılarına destek vermeyen Flake, eylülde Senato’da yapılan oturumdaki sorgusunda ise yönetimin politikasına uygun olarak 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyacağını belirtti.

BİLGİ NOTU

ABD’nin son Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo huzurunda yemin etmişti. Daha önceki Büyükelçi John Baas da yine Dışişleri Bakanlığı’nda yemin etmişti.

Hürriyet Gazetesi