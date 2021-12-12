Rusya-Ukrayna gerilimine Papa da dahil oldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime Papa Francis de dahil oldu. Binlerce kişinin dinlediği vaazında silahların çözüm olmadığını söyleyen dini lider, uluslararası diyalog çağrısında bulunarak Ukrayna halkına iyi dileklerini iletti.

Papa Francis, ilk defa Rusya ile Ukrayna arasındaki gelirimler hakkında konuştu. Her iki tarafı da silahlı çatışmadan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Papa, gerilimi çözmek için uluslararası diyalog çağrısında bulundu.

“CİDDİ BİR DİYALOG GEREKLİ”

Ukrayna’ya seslenen Papa, “Tüm kiliseler, dini topluluklar ve halk için gerilimin silahla değil, ciddi bir diyalog ile çözülmesinden yanayım” dedi.

VAAZINI BİNLERCE KİŞİ DİNLEDİ

Binlerce kişinin dinlediği konuşmada silahların gidilecek yol olmadığını söyleyen Francis, Noel’in Ukrayna’ya barış getirmesi için dileklerde bulundu.

Sabah Gazetesi