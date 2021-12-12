Rumların izini taşıyan köy: CEMİL

Bundan 700 yıl önce yüzde 60’ını Rumların oluşturduğu Cemil Köyü’nde halen geçmişin izleri duruyor. Köyde kilise, cami, manastır gibi bir çok tarihi yapı var.

Cemil Köyü, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1905 yılı kayıtlarında Zalela, 1928 yılı kayıtlarında da Cemil olarak geçmektedir. Köy; Nevşehir iline 33 km, Ürgüp ilçesine 15 km uzaklıktadır.

Eski Rumca adı Zalela olan Cemil Köyü, Ürgüp ilçesinin tarih kokan köylerinden birisidir.

Köyün güneyinde Taşkınpaşa Köyü, kuzeyinde Mustafapaşa Köyü, doğusunda Karlık Köyü ve batısında küçük sıra dağlar yer almıştır. Ayrıca kuzeye 4 km gidildiğinde piknik ve kamp yerleri ola­rak kullanılan Damsa Barajı bulunmaktadır.

Rumların yaşadığı köy

Köyün kuruluşu 700 yıl öncesine dayanmaktadır, 1924 öncesinde köyün yüzde 60’ı Rum ahaliden oluşmaktadır. 1924 yılında Rumların Yunanistan’da yaşayan Müslümanlarla mübadelesi sonucu Rumlar köyden ayrılmış ve köye Balkanlarda yaşayan göçmenler gelmiştir.

Köyden kente göç vermiş

Tarımın para kazandırmaması ve girdi maliyetlerindeki yüksekliği sebebiyle 1980 yıllarında başlayan köyden kente göç furyası Cemil Köyünü’de etkilemiştir. 1970 yılında köyde 179 hane yaşarken bu gün bu sayı 100 hane­nin altına düşmüştür. Köyün 1985 yılı nüfusu 665, 1990 yılı nüfusu 499, 2020 yılı nüfusu 203’tür. Bunlardan 103’ü erkek, 100 ü kadındır. Köyde göçlerin çoğu Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük kent­lere olmuştur.

Tarım ve hayvancılık önemli

Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Patates, soğan, bağcılık, kayısı, elma, çeşitli sebzeler, arpa, buğday, yulaf ve benzerlerinin ekim ve dikimi yapılmaktadır. Küçük ve büyük baş hayvancılık son zamanlarda halkın geçim kaynağı haline gelmiş, süt ve peynir üretimi ve ticareti yapılmaktadır.

Necip Paşa Camisi cezbediyor

Köyün girişinde Osmanlı döneminde yapılmış Necip Paşa Camii’si bulunmaktadır. Tarihi ve görkemli caminin de yapısı ve mimarisi korunmaktadır.

Köyde çan kulesi ve kilise bulunuyor

Köyün içinde tarihi eskiye dayanan çan kulesi ve 2 adet kilise bulunmaktadır.

1838 yılında Başrahip Paisios tarafından kutsanarak açılan Cemil Kilisesi, Kutsal Haça adanmış olduğundan “Kutsal Haç Kilisesi” adı ile anılmaktadır. Kilise, Cemil köyünün girişindedir. Hristiyanlığı Roma İmparatorluğunun resmi dini haline getirerek “Büyük” ünvanını alan Konstantin ve Helena’ nın kutsal günü olan 21 Mayıs 1938 yılında inşaasına başlanıp aynı yıl içinde ibadete açılmış Osmanlı dönemi kiliselerindendir. Bazikal planlı bir yapıya sahip olan kilise 24.5 metre uzunluğunda ve 14.5 metre genişliğine sahiptir. Beşik tonozlu bir çatıya sahip olan, hemen Cemil Köyü girişinde bulunan kilise, düzgün taş işçiliği ve iki katlı sağlam çan kulesi ile dikkati çekiyor. Kilisenin Kuzey doğusunda kayadan oyulmuş eski bir Şapel, ana kapı girişinde bir kitabe ve kitabenin iki yanında , altlarında 1913 ve 1914 tarihleri yazılı iki tablo vardır. Bizans Bazilika ve Kiliselerinde tipik olarak karşılaşılan ve merkez bölümünden sütunlarla ayrılan bölümde altı kemerli sütun vardır. Bu sütunlar duvara kemerlerle bağlanmıştır. 2014 yılında Ferner Rum Patriği Bartholomeos bu kilisede ayin yapmıştır.

Keşlik Manastırı korunuyor

Cemil Köyünde bulunan, Ürgüp’e yaklaşık 15 km uzaklıkta olan Keşlik Manastırı, oldukça iyi korunmuş erken Hristiyanlık dönemi manastırlardandır. Manastır, içinde baş melek Mikail ve Hristiyan dünyasının ilk şehidi kabul edilen Aziz Srefanos’a adanmış iki ayrı kilise bulunmaktadır. Manastır ayazma, yemekhane ve şaraphaneden oluşan bir bütündür. Manastır yaşamını ilk örgütleyen, hatta kurallarını koyan Ortadoks mezhebinin de kurucusu olan, Kayserili Aziz Basileos olmuştur.

Köyün turizme kazandırılması isteniyor

Köylüler, görkemli doğasının yanı sıra tarihi dokusu ve yapıları bulunan Cemil Köyü’nün turizme kazandırılması gerektiğini söylüyor.

https://www.nevsehirkenthaber.com/haber/8846523/rumlarin-izini-tasiyan-koy-cemil