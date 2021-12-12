İçişleri Bakanlığı, rüşvet talebini ortaya çıkaran polisi meslekten ihraç etti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan rüşvet istendiği iddiasını soruşturan İçişleri Bakanlığı, rüşvet talebinde bulunan Foto Film Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş’le birlikte olayın ortaya çıkmasını sağlayan koruma polisi Selami Tellioğlu’nu da meslekten ihraç etti.

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in kendisine anlattıklarını sosyal medya hesabından paylaşmış ve bazı iddiaları gündeme getirmişti.

Sedat Peker‘in iddialarına göre Foto Film Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş, Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu‘nun koruma polisi Selami Tellioğlu’nu yanına çağırarak fazladan bir ihtisaslı araçla kara para taşımacılığı yapıldığı gerekçesi ile 500 bin TL rüşvet istedi. Tellioğlu bu talebi Şirinoğlu‘na aktardı ve olayın üst düzey yetkililere aktarılması gerektiği fikrini verdi.

Peker‘in iddialarına göre Bedros Şirinoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘ya bir mektup yazdı ve telefonda da bilgilendirdi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunu değerlendiren ve Mehmet Ersoy, Mehmet Aktaş, Turan Ergün, Harun Sarıfakıoğukları ile Mehmet Fatih Serdengeçti’den oluşan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Foto Film şube müdürü Ekrem Eren Ermiş‘in meslekten ihracını kararlaştırdı.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, aynı kararla koruma polis memuru Selami Tellioğlu da meslekten ihraç edildi. Ermiş ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Saraç ile Kaçakçılık Şube Müdürü Engin Süngü hakkında ise işlem yapılmadı. Buna karşın olayı ortaya çıkartan ve üst makamlara bildiren Tellioğlu’nun emekli olmasına rağmen ihraç edilmesi Emniyet camiasında dikkat çekti.İlgili Haberler

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