Ermeni futbolcular Azerbaycan bayrağını çiğnedi ve üzerine tükürdü!

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Ermenistan’dan bir insanlık ayıbı daha. Cepheye gidecek cesareti olmayan Karabağlı Ermeni futbolcular, maça çıkarken Azerbaycan bayrağını tek tek çiğnedi, en az bir sözde futbolcu ise bayrağa tükürdü. Medeniyet seviyelerini ve kendine güvensizliklerinin gözler önünde serildiği anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Cengiz Büyükuncu

Ermenistan, kendine güvensizliğini ve medeniyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ERMENİ FUTBOLCULAR AZERİ BAYRAĞINI ÇİĞNEYİP ÜZERİNE TÜKÜRDÜLER

Adını uluslararası Ermeni asıllı terörist Monte Melkonyan’dan alan ve ‘Avo’ isimli Karabağ ayrılıkçılarının gençlik kulübünün futbol klübündeki sözde ‘sporcular’ Can Azerbaycan’ın bayrağını tek tek, sırayla çiğnedi; en az bir futbolcunun ise yerdeki bayrağa tükürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Dağlık Karabağ’da, Hocavend’de bulunan futbol kulübünün Ermeni oyuncuları yayınladıkları kışkırtıcı videoyu bugün yayınladı. Rus barış güçlerinin varlığının verdiği aşırı güven yüzünden Azerbaycan bayrağını değil, insanlığı da çiğnediler.

KEŞKE ONLAR DA BİZİM MEDENİYET SEVİYEMİZDE OLSA

Türk milletine Mustafa Kemal Atatürk‘ün verdiği en güzel derslerden birini akıllara getiren bu olay, Türk halkının kendine güvenini ve medeniyetini bir kez daha gözler önüne serdi: Savaştığın ülkenin bile bayrağına saygısızlık yapma…

Kaynak: SuperHaber

https://www.superhaber.tv/ermeni-futbolcular-azerbaycan-bayragini-cignedi-ve-uzerine-tukurdu-video-370323