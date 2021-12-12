“Adli Tıp Kurumu Çerçevesinde Ölülere Saygı ve Adalet”

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi’nin düzenlediği panelde, “Adli tıp çerçevesinde çatışmada hayatını kaybedenlerin ve muhalif, kadın, göçmen, LGBTI+, Kürt, Ermeni, Yahudi, Alevi, Êzidî ve Hristiyan gibi toplulukların ölülerine uygulanan çok boyutlu ve farklı şiddet biçimleri” ele alınacak.

Türkiye’de ölülere farklı yöntemlerle fiziki ve sembolik şiddet uygulanmasına karşı oluşturulan Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, Ölüye Saygı ve Adalet Panel Serisi’nde bu kez “Adli Tıp Kurumu Çerçevesinde Ölülere Saygı ve Adalet” paneli düzenliyor.

18 Aralık’ta düzenlenecek panelde, “Adli tıp çerçevesinde çatışmada hayatını kaybedenler, muhalif, kadın, göçmen, LGBTI+, Kürt, Ermeni, Yahudi, Alevi, Êzidî ve Hristiyan gibi toplulukların ölülerine uygulanan çok boyutlu ve farklı şiddet biçimleri” ele alınacak.

Moderatörlüğünü İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin’in yapacağı panelde, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer, Avukat Rengin Ergül ve gözaltında kaybedilen Selim Orhan’ın oğlu Adnan Orhan konuşmacı yer alacak.

“Ölülere şiddet iyice tırmandı”

İnisiyatiften panele ilişkin yapılan açıklamada ise “Çok uzun zamandır Türkiye’de ölülere karşı uygulanan fiziki ve sembolik şiddet devam ettiğini ve bu şiddetin son zamanlarda iyice tırmandığını biliyoruz. Bu topraklarda ölülere yönelik uygulanan katmanlı şiddetin kamusal alanda konuşulmasının, şiddetin son bulması ve bu alanda adaletin yerini bulmasında önemli bir adım olacağına inanıyoruz” denildi.

Ölüye Saygı ve Adalet Panelleri serisi 10 Nisan 2021’de “Türkiye’de Ölülere Yönelik Şiddet” oturumuyla başladı. İkincisi 8 Mayıs 2021’de “Farklı İnançlar Cenazelere ve Mezarlıklara Yönelik Saldırıları Konuşuyor” üçüncüsü 27 Haziran 2021 tarihinde “Hukukçular Ölüye Saygı ve Adaleti Konuşuyor”, dördüncüsü ise “Basında ölülere yönelik şiddetin yeri” başlığında yapıldı.

Panele katılmak için linke tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz. https://form.jotform.com/213434461748963 (RT)

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