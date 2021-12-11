Korkunç iddia fotoğraflandı: İşte Ermenistan’ın ‘çocuk askerleri’!

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Daha önce ABD basınında bir yer alan ve SuperHaber’in de haberleştirdiği korkunç iddia fotoğraflarla doğrulandı. Medyaya sızdırılan bazı fotoğraflarda ilk kez Ermenistan üniforması giymiş ve ellerinde silahlar taşıyan bir grup çocuk görülüyor. ABD Özel Kuvvetler askerleri, Türkiye ve Nahcıvan’a sadece birkaç km uzaklıkta, Ermeni çocuklara ve sivillere askeri eğitim veriyor.

Cengiz Büyükuncu

ABD merkezli Washington Examiner, Ekim ayındaki bir haberinde, ABD Özel Kuvvetlerine bağl askerlerin, Ermenistan’ın Azerbaycan sınırındaki Ermeni köylerinde sivilleri ve çocukları eğittiğini iddia etmişti.

İNSANLIK DIŞI FOTOĞRAFLAR İLK KEZ MEDYAYA SIZDIRILDI

Masum çocukların Ermenistan askeri üniformaları ve silahlarıyla çekilen görüntüleri ise medyaya ilk kez sızdırıldı. O görüntüler insani bakımdan yürek burktu; bir sonraki kuşağın başına sarılacak olan dertleri öngörmek bakımından ise dikkatleri üzerine çekti.

EĞİTİM VERİLEN YER TÜRKİYE VE AZERBAYCAN SINIRLARININ HEMEN DİBİNDE

Washington Examiner’ın haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri’nde Özel Kuvvetler Subayı olarak görev yapan eski askerler, Azerbaycan (Nahçıvan) ve Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıktaki bir Ermeni köyü olan Armash‘ta Ermeni sivilleri ve çocukları Azerbaycan’a karşı eğitiyor.

Bazı kaynaklar, çocuklara ve sivillere askeri eğitim vermesinin Kafkas ülkelerinin Rusya’ya olan bağımlılıklarını sonlandırmak için olduğu iddia edilmeye çalışsa da, eğitimin verildiği köyün konumu, eğitimin kime karşı verildiğinin en açık göstergesi.

https://www.superhaber.tv/korkunc-iddia-fotograflandi-iste-ermenistanin-cocuk-askerleri-haber-370168