Ermenistan ve Fransa Dışişleri Bakanları “Ermeni-Fransız ekonomik işbirliğinin yol haritası”nı imzaladı

Ermeni-Fransız ekonomik işbirliği çalışma grubunun ilk ortak oturumu 9 Aralık’ta Paris’te gerçekleşti. Ermeni heyetini Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlık ederken, Fransız heyetine Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Baptiste Lemoine başkanlık etti. Ermeni heyetinde ayrıca Bölge İdaresi ve Altyapı Bakan Yardımcıları, Ekonomi, Maliye, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakan yardımcıları ve Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan da yer aldılar.

Görüşmeler sırasında her iki taraf, Ermeni-Fransız ticari ve ekonomik ilişkilerinin çeşitlendirilmesi, yeni ekonomik programlarla işbirliğinin zenginleştirilmesi ihtiyacı ve karşılıklı yatırımların daha da yoğunlaştırma konusunu ele aldı. Muhataplar ayrıca, özellikle delegasyonların karşılıklı ziyaretleri ve ekonomik etkinliklerin düzenlenmesi yoluyla, Fransa ve Ermenistan’ın arasındaki temasları yoğunlaştırma ihtiyacına da dikkat çektiler. Açıklamada, “Fransız Kalkınma Ajansı’nın Ermenistan’daki mevcut faaliyetleri ve yeni programların uygulanması üzerinde durulmuştur” denildi.

Oturum çerçevesinde, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Fransa Dışişleri Bakanı Lemoine, “Ermeni-Fransız Ekonomik İşbirliği 2021-2026 yol haritasını imzaladı. Bu belgenin temel amacı, önümüzdeki beş yıl için Ermenistan ve Fransa arasında altyapı, kentsel gelişim, enerji, tarım, turizm, yüksek teknoloji inovasyonu, sağlık ve diğer konuları içerecek ikili ekonomik programlar için bir strateji ve işbirliği çerçevesi oluşturmaktır.

ERMENİ HABER AJANSI