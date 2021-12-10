Ermenistan Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile bir araya geldi

Çalışma ziyareti için Katar’da bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Katar Devlet Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nı ağırlayan Katar Emiri, Ermenistan ile Katar arasındaki karşılıklı güven ortamına, yapıcı diyalogu ve Ermenistan Cumhurbaşkanı ile olan sıcak ilişkilerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan’ın Körfez ülkeleriyle çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmekle ilgilendiğini, bu bağlamda Katar’ın ülkemizin güçlü ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Ermenistan’daki durum, mevcut zorluklar, özellikle insani konular hakkında bilgi verdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri, iki dost ülke arasındaki büyük işbirliği potansiyelini, karşılıklı olarak ilişkileri genişletmeye ve güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı. Daha önceki görüşmelerde varılan ve COVID-19 salgını nedeniyle uygulaması yavaşlatılan anlaşmalara değinerek, bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Taraflar, iki ülkenin özellikle bilgi teknolojileri, bilimsel ve eğitimsel yenilik, finans ve bankacılık, turizm ve iklim değişikliği alanlarında ilişkilerini ilerletebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan’ın çeşitli alanlarda büyük yatırım imkanlarına sahip olduğuna dikkat çekti.

Armen Sarkisyan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Katar şirketlerinin Ermeni ekonomisinin çeşitli sektörlerine olan ilgisini memnuniyetle karşılayacağız, potansiyel yatırımcıları desteklemeye hazırız. Yapay zeka, bilim, finans ve bankacılık sistemi, eğitim ve kültür işbirliğimizin derinleştirilebileceği alanlardır.”

ERMENİ HABER AJANSI