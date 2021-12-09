PATRİKLİK KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Aralık 2021, Perşembe, S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hırant Moskofyan’ın önderliğindeki, Vakıf Yönetim Kurulu temsilcilerini Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler Vakfın çalışmaları ve çeşitli projeleri hakkında Patrik Hazretleri’ne bilgi vermek ve onun takdislerini almak üzere ziyaret etmekteydiler.

Vakıf yöneticilerinin açıklamalarını dinleyen Patrik Hazretleri, cemaat nüfusu açısından kan kaybeden Kumkapı’da Kilisemiz ve Bezciyan Okulumuzun sürekliliği için yapılan çalışmalar ve bu konuda sarf edilen çabaları mutlulukla izlediğini söyleyerek bu zorlu süreçte konuklara sabırlar diledi, teşvik edici sözleriyle faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/