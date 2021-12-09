PATRİKHANEDEKİ YENİ YIL AĞACI SÜSLENDİ

Yeni Yıl ve Surp Dzınunt (Kutlu Doğuş) Yortusu hazırlık dönemindeki gelenekselleşmiş yeni yıl ağacı süslemesi için, Patrikhane yemek komisyonu üyeleri 9 Aralık 2021, Perşembe sabahı Patrikhane çatısı altında bir araya geldiler.

Komisyon üyeleri uzun bir çalışma sonucu Patrikhane orta katındaki ağacı ve ana girişle büyük merdivenleri süslediler.

Çalışmanın sonunda orta kata inen Patrik Sahak II Hazretleri tüm cemaatin evi olan Patrikhane’nin ağacını süslemeye gelerek gönüllü hizmette bulunan konuklara hoş geldiniz dedi. Onların her birini gönülden takdir eden Ruhani Reisimiz Yeni Yıl ağacı süslemenin Patrikliğimiz tarihinde bir gelenek olduğunu, lakin pandemi şartlarında bu geleneğe geçen yıl ara verildiğini dile getirdi. Müteveffa Patrik Şınorhk Hazretleri döneminden itibaren bu geleneğin olduğunu, Patrikhane çalışanlarının da bu coşkulu faaliyete katıldığını hatırlattı. Pandemi şartlarının tamamen kalkmadığını, fakat kısmi hafiflemenin olduğu şu günlerde bu kutsal çatı altında Yeni Yıl ağacının bir kez daha süslenip ışıklandırıldığını söyledi.

Sözlerinin sonunda tüm katılımcıların Yeni Yıl’ını ve Surp Dzınunt yortusunu kutlayan Patrik Hazretleri herkese tanrısal bereketlerle, sağlıklı ve mutlu günlerle dolu bir yeni yıl diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/