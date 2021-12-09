GEDİKPAŞA KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Aralık 2021, Perşembe, Gedikpaşa S. Hovhannes Kilisesi Din Görevlisi Kd. Peder Drtad Uzunyan’ı ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özçelik’in önderliğindeki yöneticileri Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler Vakfın çalışmaları ve projeleri hakkında Patrik Hazretleri’ne bilgi vermek, onu kilisenin geleneksel kutlama gününe riyaset etmeye davet etmek ve takdislerini almak üzere ziyaret ettiklerini dile getirdiler.

Patrik Hazretleri Vakıf yöneticilerinin açıklamalarından semtteki cemaatini kaybetmiş olan Gedikpaşa’nın, Harutyun Şanlı’nın vefatıyla da sarsıldığını, ancak yönetim kurulunun gayretleri ve inançlı halkımız sayesinde yine de canlı kaldığını belirtti. Her Pazar kilisede ibadete katılan cemaat mensuplarının bunun en güzel kanıtı olduğunu söyledi. Son günlerde yapılan Harutyun Şanlı’yı anma programı ve bu vesileyle yayınlanan anı kitabı cemaatimizde Gedikpaşa’nın adından söz ettirmişti. Bunun yanı sıra, Ruhani Reisimiz, geçen 14 Kasım’da vefat eden müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan’ın da yıllarca bu kilisede hizmet ettiğine ve vefatın kırkıncı gününün bu yılki kilise kutlama günü ile örtüştüğüne dikkat çekti ve kendisini bir kez daha duayla andı. 26 Aralık 2021, Pazar sabahı dini törenle Kilise’nin isim günü kutlanacak, akabindeki dualarla kilisenin vaizleri, din görevlileri, hayırseverleri ve emektarları ile, müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan da anılacak.

Patrik Hazretleri konuklara teşvik edici sözleriyle faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/