Bulgaristan’da İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri dağıtıldı

Başmüftü Mustafa Aliş Haci, “İyilik dünyayı kurtarır. İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur.” dedi.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi’nin adına kurduğu yıllık İslam Dininin Geliştirilmesini Katkı Ödülleri’ni törenle sahiplerine dağıttı.

Başkent Sofya’nın Lumiere Salonu’ndaki törende konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, “İyilik dünyayı kurtarır. İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur.” dedi.

Bulgaristan Milli Marşı ve Avrupa Birliği marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başmüftü Haci, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında, bazıları bir an önce daha zengin olmaya, bir an önce daha yüksek bir mevkiye ulaşmaya çabalarken bazıları özveri ile içinde yaşadıkları topluma yarar sağlamaya çabalar.” diye konuştu.

“İyilik dünyayı kurtarır” diyen Hacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur. Ondan sonra iyilik yapan kendisi memnun olur çünkü kendisi gerçekten toplum içerisinde yerini bulmuş ve Allah’ın emirlerini yerine getirmiş olur. Aynı zamanda biz de iyilik yapanlara, edenlere teşekkür etmek istiyoruz. Peygamber diyor ki, ‘insanlara teşekkür etmeyen, Allah’a teşekkür etmiyor.”

Bulgaristan’da Osmanlı tarihi ve kültürel mirası

Etkinliğe katılan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de Bulgaristan’da Osmanlı döneminde miras kalan önemli eserlerin korunmasının önemine işaret ederek “Bu eserlerin bir kısmı yüzyıllara direnmiş ve ihtişamlı bir şekilde ayakta dururken bir kısmı maalesef bugünlere erişememiş.” dedi.

Bulgaristan’da eski komünizm rejiminde üzerine el konulmuş vakıf mallarının iadesi için başmüftülüğün yürüttüğü hukuki sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini aktaran Sekizkök, “İstanbul’daki Demir Kilise ortak kültürel mirasımızın el birliğiyle nasıl muhafaza edebileceğimizin güzel örneklerinden biridir.” diye konuştu.

Büyükelçi Sekizkök, vakıf malların muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi ile Müslüman cemaatinin taşınmaz kültürel mirasının korunması alanında emeği geçen Hüseyin Mehmed’in ödülünü takdim etti.

İslam dinine kadro yetiştirmedeki katkısından dolayı Prof. Lübomir Panayotov’a ödülünü, Filistin Devletinin Sofya Büyükelçisi ve duayeni Ahmed Al Abduh verdi.

Parlamento Başkan Yardımcısı Mukaddes Nalbant, İslami değerlerinin muhafaza edilmesi ve gençlere dini eğitimine katkısından dolayı Kur’an hocası Fatme Köybaşieva’ya ödülünü sundu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, ülkedeki Müslümanların yüzyıllara dayanan geleneklerini koruyan hafız Mehmed Beyti’ye ödülünü verdi.

Bulgaristan Müslümanları Yüksek Dini Şura Başkanı Vedat Ahmed ise törende son ödülünü, cömert bağış katkıları ile ülkedeki Müslüman kültürüne destek veren, kültürel ve dini yerlerin korunması ve sosyal yardımları içeren faaliyetlerde bulunan iş adamı Ahmed Besoğlu’ya takdim etti.

Bulgaristan Kültür Bakanı Prof. Velislav Minekov ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi milletvekillerinin de katıldığı törende Sefa müzik grubu, Yunus Emre’nin şiirlerinden esinlenen eserlerle sahne aldı.

Yüksek Dini Şura’nın 2017 yılında aldığı kararıyla oluşturulan Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi ödülleri her yıl, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün kuruluş tarihi olan 8 Aralık’ta sahiplerini buluyor.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bulgaristanda-islam-dininin-gelistirilmesine-katki-odulleri-dagitildi-1604505.html