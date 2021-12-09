ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՏԵՆԱՊԵՏԻՆ ԱՅՑԸ / BEYOĞLU KİLİSELERİ VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 9 Դեկտեմբեր 2021, Հինգշաբթի, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Պէյօղլուի Ս. Եկեղեցեաց Թաղային Խորհուրդի ատենապետ Իրաւաբան Սիմոն Չէքէմը, ընկերակցութեամբ Իրաւաբան Լառա Մեծատուրեանի։ Այցելութեան ներկայ էր նաեւ գաւազանակիր Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան։

Այցելուները մեր Հոգեւոր Պետին տեղեկութիւններ փոխանցեցին թաղին եւ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ նորոգութեան մասին։ Անոնք Նորին Ամենապատուութիւնը յառաջիկայ օրերուն հրաւիրեցին Էսայեան Վարժարան։

Պատրիարք Հայրը, հայրական թելադրութիւններ ըրաւ եւ շնորհակալութիւն յայտնեց եղած հրաւէրին համար։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Aralık 2021, Perşembe, Beyoğlu kiliseleri vakfı yönetim kurulu başkanı Av. Simon Çekem’i ve Av. Lara Medzaduryan’ı Patrikhane’de kabul etti. Ziyarette Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundu.

Ziyaretçiler semt kiliseleri ve sürmekte olan Surp Yerrortutyun Kilisesi onarımı hakkında bilgiler verdiler ve Patrik Hazretleri’ni önümüzdeki günlerde Esayan Okulu’na davet ettiler.

Patrik Hazretleri, ziyaretçilere pederane tavsiyelerde bulundu ve yapılan davet için teşekkür etti.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/