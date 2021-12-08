Lahey Mahkemesi, Ermenistan’ın taleplerinin neredeyse tamamını kabul etti, Azerbaycan’ın taleplerini ise reddetti

Yerevan Devlet Üniversitesi’nde Doçent olan, Hukuk Bilimleri Adayı, Ermenstan Parlamentosu’nun eski Milletvekili Taron Simonyan Uluslararası Lahey Mahkemesi’nin kararlarına değindi.

Simonyan Lahey’in kararlarını şöyle özetledi:

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN davası

Mahkeme Ermenistan’ın neredeyse tüm taleplerini yerine getirdi ve Azerbaycan’ı aşağıdaki şartları yerine getirmeyi mecbur etmeye karar verdi:

-Ermeni savaş esirlerinin haklarının korunmasını ve güvenliğini sağlasmasını,

-Azerbaycanlı devlet yetkilileri, kamu kurumları tarafından Ermenilere karşı ırksal nefret ve ayrımcılığın teşvik edilmesinin önlenmesi,

-Ermeni kültürel mirasına yönelik vandalizm ve saygısızlığının önlenmesi,

-Durumu ağırlaştıracak, sorunların çözülmesini uzatacak veya zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınması.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN davası

Mahkeme, Azerbaycan’ın taleplerinin sadece küçük bir kısmını tatmin etti ve Ermenistan’ı aşağıdakileri yapmaya mecbur etmeye karar verdi:

Diğer örgütler tarafından Azerbaycanlılara karşı ırksal nefret ve ayrımcılığın kışkırtılmasını önlemek;

Durumu ağırlaştıracak, sorunların çözülmesini uzatacak veya zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınması.

Azerbaycan’ın mayın haritaları talebi reddedildi.

Böylece Lahey mahkemesi kararıyla şunu ifade etti ki Azerbaycan devlet düzeyinde Ermenilere karşı ırksal nefret ayrımcılığı teşvik ediyor, fakat Ermenistan devlet düzeyinde Azerbaycanlılara karşı böyle bir politika yürütmüyor.

ERMENİ HABER AJANSI