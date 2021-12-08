Ermenistan Ombudsmanı Azerbaycan’ın devam eden soykırım politikası hakkında Fransa’da bir rapor sundu

6 Aralık’ta Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Fransa Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından Paris’te düzenlenen bir etkinlikte açılış konuşması yaptı.

Konuşma sırasında sunduğu raporda Tatoyan savaş sonrası insan hakları ihlallerini, Azerbaycan’ın devam eden soykırım politikasını ve ayrıca Ermeni sınır sakinlerinin haklarının korunması hakkında gerçeklerine değindi.

Toplantıya 500’den fazla Ermeni diaspora örgütünün başkanı, Ermeni toplumu temsilcileri, Fransız devlet adamları katıldı.

6 Aralık’ta Ombudsman Arman Tatoyan, Fransız mevkidaşı Claire Hedon ile Paris’te bir araya gelerek, Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulan Ermeni esirlerinin siyasi nedenlerle, uluslararası hukuka aykırı olarak tutulduklarını belirterek derhal onların iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Arman Tatoyan, Fransız devlet kuruluşlarında bir çok görüşmenin yanı sıra Avrupa Konseyi’nde de konuşmalar yapacak. Ermenistan Ombudsmanı Fransa Ermeni Ulusal Komitesi’nin daveti üzerine Fransa’da bulunuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/08/Ermenistan-Ombudsman%C4%B1-Azerbaycan-soyk%C4%B1r%C4%B1m/221586