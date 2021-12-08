Blinken, Lavrov ve Le Drian, Yerevan-Bakü diyaloğu devam etme çağrısında bulundular

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlar ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Minsk Grubu Eşbaşkanlarının himayesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki doğrudan işbirliğine desteklerini dile getirdiler.

Eşbaşkanlar, taraflara, Eylül ayında New York’ta ve Kasım ayında Paris’te başlayan Ermeni ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasındaki diyaloğu sürdürmenin yanı sıra, bölgede kalıcı barışı teşvik etmek için üst düzeyde temasları sürdürmeye çağırdı.

Eşbaşkanlar, Ermenistan ve Azerbaycan’ı kışkırtıcı söylemlerden, eylemlerden kaçınmaya, 9 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirisinin taahhütlerini, 26 Kasım 2021’de üçlü görüşmede ve ayrıca müşterek olarak üzerinde anlaşmaya varılan diğer ateşkes şartlarının tam olarak uygulamaya çağırdılar.

Arabulucular Ermenistan’a, eşbaşkanların himayesinde, özellikle mahkumların, kayıp kişilerin, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü, tarihi ve yabancıların korunması dahil olmak üzere insani konularda somut ilerleme kaydetmesi, kültürel alanlar ve çözülmemiş diğer sorunlar, sınırların belirlenmesi, ekonomik ve ulaşım yollarının açılması için Azerbaycan ile işbirliğini sürdürme çağrısında bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/08/Blinken-Lavrov-Le-Drian-Yerevan-Bak%C3%BC-diyalo%C4%9Fu/221569