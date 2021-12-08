Allah düşürmesin

ENGİN ARDIÇ

CHP’li yazarların, son yılların “yalpalamalarını” savunmak zorunda kalmaları hazindir.

Ne yârdan geçebiliyorlar ne serden…

Etiket yapışmış bir kere, çıkaramıyorlar.

Çıkarmak da istemiyorlar.

Ne de olsa babalarının partisi.

Hele hele hele bu CHP’li yazarların “faşizmi savunmak” zorunda kalmaları daha da hazindir, zavallılığın doruğudur.

Faşizm dediğim, dünya savaşı yıllarında Türkiye’ye demir kasnaklarını geçirmiş “İnönü faşizmi”…

“Ama sonradan çok partili sisteme geçti ya” deyip kaçacaklardır.

Bunun bir geçiş değil bir dönüş, bir “dönmek zorunda kalış” olduğunu domuz gibi bile bile.

İşte bakın Varlık Vergisi…

“Tekniği açısından kötü, aceleye gelmiş, harp zenginlerine öfkeyle yazılmış, uygulamada adaletsiz” bir vergi olduğunu kabul ediyorlar.

İsterlerse etmesinler… Çok haklı, adil bir vergiydi deseler kimse tükürmeyecek.

Böyleymiş ama…

Kocaman bir “ama” koyuyorlar lafın burasına…

Savaş yıllarıymış, olağanüstü finansmana ihtiyaç varmış.

Üreticiler askere alınmışlar, oysa savaş zenginleri lüks içinde yaşıyorlarmış.

Katı ve acı verici önlemler “alınmak zorunda” kalınmış.

Aslında vergi Müslüman işadamlarını da kapsıyormuş ama ne yapalım ki Yahudi işadamları o dönemde çoğunluktaymış…

Faik Ökte “Varlık Vergisi Faciası” kitabını yayınlamak için niçin Menderes iktidarını beklemiş? (Beklemeseydi anasını ağlatırlardı.) Fransa’da toplama kamplarına gönderilen 75 bin Yahudi’den 72 bini geri dönmemiş, oysa bizde Aşkale’ye taş kırmaya gönderilen 1400 Yahudi işadamından yalnızca 20 kişi kampta ölmüş.

Faşizmimiz müşfiktir abiler. Az acıtır.

Bir de yaşlı Yahudi bulmuşlar, adam “İnönü bizi Hitler’e verseydi sabun olacaktık, İnönü sayesinde hayatta kaldık, dolayısıyla Varlık Vergisi’ni affettik” diyor.

Biz de Yunan cuntasını devirdik 1974 yılında, sorun bakalım Rumlar da 6/7 Eylül rezaletini affetmişler mi?

Yahudiler de Hitler’e teşekkür etsinler bari, hiç olmazsa sabun yapmış da tuvalet kâğıdı yapmamış!

CHP’li yazarların bu savunması üstelik “solculuk” adına, o kılıfla yapılıyor.

Eh, faşist Milli Şef’i “solun manevi lideri” ilan edersen düşeceğin yer budur işte.

Sizin beylik gazeteniz de o yıllarda Almanya’yı tutardı!

Utanın be, utanın.

Sabah Gazetesi