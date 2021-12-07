“Türk Hava Yolları”ndan teklif. Clooney neden bir günde 35 milyon kazanmayı reddetti?

“Türk Hava Yolları”ndan teklif. Clooney neden bir günde 35 milyon kazanmayı reddetti?

Oscar ödüllü aktör ve yapımcı George Clooney, bir günde kazanabileceği 35 milyon dolardan vazgeçmişti. Oyuncu, “Tender Bar” adlı uzun metrajlı filminin galasının arifesinde İngiliz The Guardian muhabiriyle yaptığı konuşmada böyle bir itirafta bulundu.

“Sadece bir gün bir havayolu reklamında oynamam için 35 milyon dolar teklif edildi, ama Amal ile bunun hakkında konuştum (aktörün 2014’te evlendiği Clooney’nin karısı, ed.), Ve o kadar olduğuna karar verdik. buna değmezdi. Aktör, “Havayolu, bir müttefik olmasına rağmen bazen şüphe uyandıran bir ülkeyle ilişkiliydi, bu yüzden en az bir dakika uyumamı alacaksa kesinlikle buna değmeyeceğini düşündüm” dedi.

Clooney’nin itirafından sonra, bazı İngilizce kaynaklar büyük ihtimalle bunun “Türk Hava Yolları” ile ilgili olduğunu yazmaya başladı. Viewfromthewing portalında yayınlanan makalenin yazarı, küçük bir analizden sonra yazan Gary Leff. “Tabii ki yanılıyor olabilirim ama Türkiye bu kategoriye girebilir ve Türk Hava Yolları Kevin Costner’ı davet etti.”

Başka bir yayın, Paddleyourownkanoo, aktörün bahsettiği havayolunun adını vermeye başlamasına rağmen, böyle bir derneğin (açıklamasına bakılırsa, ed.) Türkiye tarafından kurulduğunu yazıyor.

George Clooney, ailesinin yeterli parası olduğu için bu tür cazip teklifleri geri çevirebilir. Aktörün mevcut reklam sözleşmeleri var, ayrıca filmlerde de rol alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu